خبرگزاری مهر- گروه استانها: در اقتصاد امروز جهان، صادرات غیرنفتی نه تنها یک انتخاب، که یک ضرورت استراتژیک برای کشورهایی است که به دنبال استقلال اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیبپذیری از نوسانات قیمت نفت هستند. این مسیر، مسیر تبدیل منابع انسانی و طبیعی به ثروتی ماندگار و همهشمول است.
در دنیای امروز دیگر ثروت از چاههای نفت نمیجوشد، بلکه از تلاش تولیدکنندگان و تسهیل فرآیندهای تجاری سرچشمه میگیرد.
در این راستا گمرک، به عنوان درگاه تجاری هر کشور، تأثیر مستقیمی بر رونق صادرات و واردات دارد.
عملکرد سریع و دقیق این نهاد در تسریع فرآیندهای گمرکی، کاهش زمان توقف کالا و در نتیجه افزایش توان رقابتی محصولات داخلی را به دنبال دارد.
فرآیندهای گمرکی کارآمد، هزینههای لجستیکی را کاهش داده و موجب تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای بینالمللی میشود. این امر به ویژه برای کالاهایی که نیاز به نگهداری در شرایط خاص دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
گمرک در استان لرستان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی و بازرگانی نقشی محوری در توسعه تجارت خارجی، رونق تولید و تحقق شعار سال ایفا میکند.
این مجموعه نه تنها مسئول نظارت بر ورود و خروج کالاهاست، بلکه با تسهیل فرآیندها، به عنوان دروازهای برای ورود محصولات استان به بازارهای جهانی عمل میکند.
گمرک استان لرستان با عملکرد مؤثر در ماههای اخیر، توانسته است جایگاه خود را در حوزه صادرات تثبیت کند و به کمک فعالان بخش تولید بیاید.
رضایت فعالان حملونقل از خدمات گمرک لرستان
رضایت فعالان عرصه حملونقل و رانندگان، یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی عملکرد یک واحد گمرکی محسوب میشود.
اظهارات میدانی از سوی رانندگان کامیونها نشاندهنده عملکرد مثبت گمرک لرستان است.
یک راننده کامیون ترانزیت در خصوص محموله خود به مهر بیان کرد: «تجهیزات خط تولید وارداتی است. ما این بار را از اسکله شهید رجایی بندرعباس بارگیری کردهایم و مقصد ما واحد کشت و صنعت استان است. با تلاش و هماهنگیهای صورتگرفته در گمرک استان لرستان، فرآیندهای مربوطه با کمترین اتلاف وقت انجام شد و در حال حاضر آماده تخلیه بار هستیم.»
این اظهارات، گویای سرعت در ارائه خدمات گمرکی است که به نفع تمامی ذینفعان در زنجیره تأمین و تولید است.
تسهیل در ترانزیت بینالمللی
نقش گمرک لرستان به تسهیل واردات از بنادر داخلی محدود نمیشود؛ این نهاد در مدیریت و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی از مبادی خارجی نیز نقشی کلیدی دارد.
یکی از رانندگان کامیونهای کانتینری در این باره به مهر اظهار داشت: «از مرز باشماق وارد کشور شدیم. پس از ورود، تمامی امور گمرکی در گمرک استان لرستان انجام شد و اکنون برای تخلیه بار به مقصد کارخانه حرکت میکنم.»
این رویکرد تسهیلگرانه، گمرک لرستان را به یکی از مراکز اصلی در شبکه حملونقل و ترانزیت غرب کشور تبدیل کرده است.
بهبود مستمر در ارائه خدمات و هماهنگی با نهادهای مرتبط، میتواند جایگاه این گمرک را در منطقه بیش از پیش تقویت نماید.
رشد قابل توجه در حجم و ارزش صادرات
بنابراین گزارش، همچنین گمرک استان لرستان با ثبت عملکرد مناسب در چهار ماهه نخست سال جاری، گامی مؤثر در راستای توسعه تجارت خارجی و تقویت اقتصاد منطقه برداشته است.
بر اساس آمار رسمی، طی این مدت بیش از ۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۶ میلیون دلار از این گمرک به بازارهای جهانی صادر شده که نشاندهنده رشد چشمگیر در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.
عملکرد گمرک لرستان در حوزه صادرات، حاکی از رونق فعالیتهای تجاری در این استان است.
صادرات از گمرک لرستان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، از حیث وزنی ۶۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۰ درصد رشد داشته است
به گفته حسن حسینی، مدیرکل گمرک استان لرستان، در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، ۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۶ میلیون دلار از این گمرک صادر شده است.
این آمار نشان میدهد که صادرات از گمرک لرستان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، از حیث وزنی ۶۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۰ درصد رشد داشته است.
این جهش قابل توجه، گویای پویایی اقتصاد استان و افزایش توانمندی تولیدکنندگان داخلی در عرضه محصولات به بازارهای بینالمللی است.
تنوع در اقلام صادراتی
مدیرکل گمرک استان لرستان همچنین در گفتوگو با مهر به تنوع محصولات صادراتی از این گمرک اشاره کرد.
وی عنوان کرد که در این مدت، ۳۰ قلم کالا از جمله هیدروکربن سبک و سنگین، ورق فولادی، شیر خشک صنعتی و سرب از طریق گمرک استان لرستان صادر شده است.
این تنوع در اقلام صادراتی، نشاندهنده ظرفیتهای بالای تولیدی استان در حوزههای مختلف و تمرکز بر بازارهای هدف متنوع است.
تحلیل و چشمانداز آینده
رشد صادرات از گمرک لرستان، نشاندهنده اثربخشی سیاستهای تسهیلگرانه و هماهنگی میان نهادهای مرتبط در این استان است.
افزایش حجم صادرات، علاوه بر ارزآوری برای استان، به رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت زیرساختهای اقتصادی در منطقه کمک میکند.
پیش از این مدیرکل گمرک استان لرستان به مهر گفته بود: ۲۲ قلم کالای متنوع از مبادی گمرکی استان لرستان به ۱۲ کشور جهان صادر شده که مهمترین مقاصد شامل کشورهای عراق، ترکیه، روسیه، افغانستان و پاکستان بودهاند. تنوع کالاهای صادراتی از فرآوردههای نفتی تا محصولات صنعتی مانند فروسیلیس، هیدروکربنهای سبک و سنگین، شیر خشک صنعتی و کربنات کلسیم، نشان از ظرفیتهای گسترده صنعتی و معدنی استان دارد.
با توجه به ظرفیتهای موجود و برنامههای در دست اقدام، پیشبینی میشود که روند رو به رشد صادرات از این گمرک در ماههای آتی نیز ادامه یابد و نقش آن در توسعه تجارت خارجی کشور پررنگتر شود.
تلاش برای تسریع در فرآیندهای گمرکی
از سوی دیگر سرعت و دقت در فرآیندهای گمرکی، یکی از مهمترین عوامل در موفقیت تجارت خارجی است.
یکی از عوامل کلیدی در ارتقا عملکرد هر گمرک، کارآمدی کارکنان و فرآیندهای آن است. در گمرک لرستان، تلاش شده است که با تمرکز کارکنان بر تسریع امور، زمان توقف کالاها تا حد ممکن کاهش یابد.
در این باره، یکی از کارشناسان و ارزیابان گمرکی در استان لرستان به مهر اظهار داشت: «به عنوان ارزیاب گمرک، تلاش ما بر این است که فرآیندهای واردات و صادرات را در کمترین زمان ممکن به انجام برسانیم.»
این رویکرد، به ویژه برای تولیدکنندگان و بازرگانان، بسیار مهم است؛ چرا که زمان در تجارت، عاملی حیاتی محسوب میشود و هر گونه تأخیر میتواند هزینههای اضافی به همراه داشته باشد.
گمرک لرستان؛ پیشرو در مسیرهای سبز و زرد
گمرک لرستان برای تسهیل فرآیندهای صادراتی، از سیستمهای هوشمند مسیرهای سبز، زرد و قرمز استفاده میکند.
در این سیستم، کالاهایی که مدارک آنها کامل و بدون ریسک هستند، در مسیرهای سبز و زرد قرار میگیرند که به سرعت ترخیص میشوند. بر اساس اطلاعات موجود، ۷۰ درصد از حجم صادرات از گمرک لرستان در مسیرهای سبز و زرد انجام میشود.
این آمار نشان میدهد که بخش عمدهای از صادرات این گمرک، با حداقل کنترل فیزیکی و با سرعت بالا به انجام میرسد که این امر، نشاندهنده دقت در ارائه مدارک و رعایت قوانین از سوی صادرکنندگان است.
ارتقا جایگاه گمرک لرستان در رتبهبندی کشوری
عملکرد گمرک لرستان، منجر به بهبود جایگاه آن در سطح کشور شده است. مدیرکل گمرک استان در این خصوص به مهر اعلام کرد: گمرک استان لرستان در سالهای گذشته توانست رتبه نسبتاً خوبی را از لحاظ آماری کسب کند و با توجه به فعالیتهای صادراتی خود، رتبه خود را از ۳۱ به ۲۰ کشور ارتقا داده است.
بهبود جایگاه این گمرک در میان ۳۱ گمرک فعال کشور، نتیجه تمرکز بر تسهیل امور تجاری و صادراتی است که البته میتواند در آینده بهبود و ارتقای بیشتری نیز پیدا کند.
به گزارش مهر، نکته دیگر در این زمینه همکاری مؤثر میان تولیدکنندگان و گمرک است که نقشی اساسی در رونق صادرات و جلوگیری از توقف فعالیتهای اقتصادی دارد.
مجتمع پتروشیمی لرستان، به عنوان یکی از صادرکنندگان استان، با بهرهگیری از خدمات گمرک، توانسته است بدون هیچگونه وقفه، محصولات خود را به بازارهای بینالمللی ارسال کند.
همکاری گمرک با واحدهای تولیدی؛ کلید موفقیت صادرات
به گفته متولیان مجتمع پتروشیمی لرستان، به عنوان یک واحد استراتژیک، محصولات خود را از طریق گمرک استان صادر میکند.
یکی از مسئولان این مجتمع در این خصوص اظهار داشت: «ما تمامی محصولات پتروشیمی لرستان را از گمرک استان صادر میکنیم. خوشبختانه، فرآیندهای گمرکی بدون معطلی و حتی در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل انجام میشود، و تاکنون صادرات ما متوقف نشده است.»
روند رو به رشد و تسهیل در فرآیندهای صادراتی از طریق گمرک لرستان، نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت. توسعه و تسریع در روند صادرات و پشتیبانی از فعالان اقتصادی، نه تنها به رونق اقتصادی استان کمک میکند، بلکه به طور مستقیم موجب افزایش اشتغالزایی در منطقه میشود.
دروازه طلایی لرستان؛ گمرک، نبض تپنده صادرات
این رویکرد، گمرک لرستان را به یک شریک استراتژیک برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل کرده است که با ارائه خدمات زمینه را برای ورود هرچه بیشتر محصولات ایرانی به بازارهای جهانی فراهم میآورد.
گمرک لرستان با تبدیل شدن به یک شریک استراتژیک برای تولیدکنندگان، نه تنها چرخ اقتصاد استان را پویا نگه میدارد، بلکه با هموار کردن مسیرهای تجاری، زمینه را برای حضور پررنگتر محصولات استان در بازارهای بینالمللی فراهم میسازد.
این دستاوردها نشان میدهد که با نگاهی تسهیلگر، میتوان از ظرفیتهای بالقوه برای شکوفایی اقتصادی حداکثر بهره را برد.
تداوم این روند، میتواند گمرک لرستان را به یکی از قطبهای مهم تجارت و ترانزیت در غرب کشور تبدیل کند.
