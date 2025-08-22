به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی جمعه شب در جمع با خبرنگاران افزود: فعالیت این مراکز غیرقانونی موجب افزایش بار مصرفی شبکه، کاهش پایداری برق و وارد آمدن خسارتهای قابل توجهی به صنعت برق و مردم میشود.
وی تصریح کرد: هر دستگاه ماینر به اندازه یک کولر گازی برق مصرف میکند و فعالیت همزمان چندین دستگاه در یک مرکز، میتواند بار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و منجر به قطعیهای ناخواسته برق شود.
وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق در قالب استخراج رمز ارز نه تنها به زیان مشترکان خانگی و صنعتی است بلکه باعث افزایش هزینههای تولید، فشار بر زیرساختهای شبکه و همچنین بروز مشکلات جدی در مدیریت مصرف میشود به همین دلیل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به طور مستمر و با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، طرحهای شناسایی و جمعآوری این مراکز را اجرا میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تأکید بر اینکه مبارزه با این پدیده نیازمند همکاری همگانی است، گفت: گزارشهای مردمی نقش بسیار مهمی در کشف این مراکز داشته و از شهروندان انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمز ارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱، شماره گویا ۳۱۲۸۲۲۲۲ و یا اپلیکیشن «بله» اطلاع دهند.
حشمتی اضافه کرد: هدف اصلی از این اقدامات، حفظ پایداری شبکه، تأمین برق پایدار برای مشترکان و پیشگیری از خسارتهای ناشی از مصرف غیرمجاز برق است.
وی بیان کرد: در شرایطی که کشور بهویژه در فصل گرما با اوج مصرف برق مواجه است، مقابله با فعالیتهای غیرمجاز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و شرکت برق بوشهر این موضوع را به صورت جدی دنبال میکند.
