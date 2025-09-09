بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز سهشنبه و تا اوایل هفته آینده جو منطقه آرام و پایدار است.
وی گفت: در این مدت آسمان در اکثر ساعات روز صاف و آفتابی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، تصریح کرد: به دنبال این شرایط سرعت وزش باد در ساعاتی افزایش مییابد و در برخی نقاط بهویژه مناطق غربی به بازه قابلملاحظه میرسد.
مرادپور، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی امروز تغییرات محسوسی در روند دماها مشاهده نمیشود، اما برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دماهای روزانه کاهش مییابند.
