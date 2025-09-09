  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

دمای هوا چهارشنبه و پنج‌شنبه در لرستان کاهش می‌یابد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دماهای روزانه در لرستان کاهش می‌یابند.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز سه‌شنبه و تا اوایل هفته آینده جو منطقه آرام و پایدار است.

وی گفت: در این مدت آسمان در اکثر ساعات روز صاف و آفتابی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، تصریح کرد: به دنبال این شرایط سرعت وزش باد در ساعاتی افزایش می‌یابد و در برخی نقاط به‌ویژه مناطق غربی به بازه قابل‌ملاحظه می‌رسد.

مرادپور، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی امروز تغییرات محسوسی در روند دماها مشاهده نمی‌شود، اما برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دماهای روزانه کاهش می‌یابند.

