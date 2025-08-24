به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با حضور در منزل شهید نونهال علی‌اکبر فلاح در بیرانشهر، ضمن دلجویی از خانواده معظم این شهید والامقام، بر تداوم مسیر مقاومت، پاسداری از امنیت ملی و دفاع همه‌جانبه از کیان ایران اسلامی تأکید کرد.

سردار نعمت‌الله باقری در این دیدار که با همراهی هیئت رئیسه سپاه استان انجام شد، حضور در جمع خانواده‌های شهدا را توفیقی بزرگ دانست و گفت: شهید علی‌اکبر فلاح بر اثر انفجار بقایای به‌جامانده از تجهیزات و موشک‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و خون پاک او نشانی از مظلومیت کودکان و ملت ایران در برابر دشمنان است.

تأکید بر ادامه راه مقاومت

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان ادامه داد: ملت ما همچون دوران دفاع مقدس و ایام مقاومت ۱۲ روزه در برابر جنایات دشمنان، باید انسجام و وحدت خود را حفظ کند و در مسیر ایستادگی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم بماند.

وی با قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: خانواده‌های شهدا با ایمان و ایثار خود، سرمایه‌های معنوی بزرگ این سرزمین هستند و وظیفه همه ماست که با ادامه دادن راه شهدا، پاسدار امنیت ملی و عزت ایران اسلامی باشیم.

بنابراین گزارش، پیکر مطهر نونهال شهید «امیرعلی فلاح اصل مرز» روز جمعه در میان اندوه مردم روستای چنار رازباشی از توابع بیرانشهر تشییع و در آرامگاه ابدی خود آرمید.

این حادثه تلخ غروب روز سه‌شنبه، ۲۸ مردادماه در همین روستا رخ داد. بر اثر انفجار مهمات عمل‌نکرده و باقی‌مانده از تجاوز جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی، این کودک شش‌ساله به فیض شهادت نائل آمد و هفت نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند.

مصدومان این رویداد دردناک بلافاصله به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد منتقل شدند. طبق آخرین گزارش‌های دریافتی، تاکنون تعدادی از این مجروحان با بهبودی نسبی مرخص شده‌اند و تعدادی دیگر نیز همچنان تحت درمان و مداوا هستند.