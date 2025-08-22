  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۵۵

اظهارات ترامپ درباره اسیران اسرائیلی؛ خشم خانواده‌ها را برانگیخت

اظهارات ترامپ درباره اسیران اسرائیلی؛ خشم خانواده‌ها را برانگیخت

سخنان ترامپ درباره اسیران اسرائیلی در غزه با خشم خانواده‌های آنها رو به رو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه یدیعوت آحارانوت اسرائیل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز جمعه با بیان اینکه کمتر از ۲۰ نفر از اسیران باقی‌مانده در غزه هنوز زنده هستند، با محکومیت شدید خانواده‌های آنها روبرو شد.

ترامپ در یک سخنرانی مدعی شد: آزادی اسیران قبلی اسرائیلی نیز به واسطه وی بوده است و حماس اکنون از توافق خودداری می‌کند.

وی گفت: آنها الان ۲۰ نفر را در اختیار دارند، اما این ۲۰ نفر شاید در واقع ۲۰ نفر هم نباشند، چون شاید چند نفر دیگر نیز در قید حیات نباشند و این چیز وحشتناکی است.

