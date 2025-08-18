لاپید: ترامپ به جنگ غزه پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یائیر لاپید رئیس جریان مخالف کابینه رژیم صهیونیستی در نامه‌ای خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وی خواست تا از توافق برای پایان دادن به جنگ غزه و بازگرداندن تمامی اسرای اسرائیلی از غزه حمایت کند.

اپوزیسیون اسرائیل و خانواده‌های اسرای صهیونیست، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را متهم می‌کنند که مذاکرات تبادل اسرا با جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را به دلایل سیاسی از جمله تلاش برای بقای ائتلاف حاکمیت خود و اصرار بر ماندن در قدرت، به شکست کشانده است.

دیروز در همین رابطه تظاهراتی میلیونی در سراسر سرزمین‌های اشغالی برگزار شد. روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که عوامل برگزاری اعتراضات در اراضی اشغالی برآورد کرده‌اند که بیش از ۲ و نیم میلیون نفر در تظاهرات روز گذشته در سراسر این منطقه شرکت کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: همچنین ۳۰۰ هزار نفر شب گذشته در تظاهرات تل آویو مشارکت داشتند. این تظاهرات در تل آویو بزرگترین اعتراضات از زمان کشته شدن ۶ اسیر اسرائیلی طی سال گذشته تاکنون به شمار می‌رود.