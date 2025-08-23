اعلام مسیرهای دسته روی عزاداری شهادت امام رضا (ع) در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای مسیرهای دسته روی عزاداری شهادت امام رضا (ع) در مناطق مختلف این استان را اعلام کرد.
شهر یاسوج:
حرکت دسته عزاداری از جلوی امامزاده عبدالله (ع) به سمت آبشار یاسوج از ساعت ۱۶
سی سخت:
از میدان الله به طرف امامزاده سید محمد (ع) از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح
پاتاوه:
از مسجد امام حسین (ع) به سمت مسجد صاحب الزمان (عج) از ساعت ۹ صبح
مارگون:
از ورودی شهر مارگون به سمت آستان مقدس امامزاده بیبی خاتونین (س) از ساعت ۸ صبح
دوگنبدان:
تجمع بزرگ عزاداران رضوی در حرم مطهر حضرت بیبی حکیمه (س) بعد از نماز مغرب و عشاء.
لنده:
از جلوی ناحیه مقاومت بسیج تا مصلی نماز جمعه شهر از ساعت ۱۱:۰۰ صبح.
چرام:
از میدان فراجا تا مسجد امام رضا (ع)، از ساعت ۱۷ با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان برگزار خواهد شد.
لیکک:
از فلکه مرکزی به سمت گلزار شهدای گمنام از ساعت ۱۷:۳۰.
دهدشت:
از میدان امام حسین (ع) تا مسجد امام رضا (ع) از ساعت ۱۷
باشت:
برنامه: حرکت دسته عزاداری از ایستگاه مسافربری به سمت گلزار شهدای باشت از ساعت ۱۷
