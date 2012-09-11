اعلام زمان و مسیر مراسمهای دسته روی شهادت امام صادق (ع) در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دسته روی در مرکز استان گلستان از 9 صبح از مسجد جامع گلشن به سمت آستان امام زاده عبدالله، در گنبدکاووس ساعت 11 از مساجد شهرستان به سمت امامزاده یحیی بن زید (ع)، علی آبادکتول ساعت 10 صبح مساجد شهرستان به سمت مزار شهدای گمنام، آزادشهر ساعت 10 صبح میدان مرکزی به سمت مصلی خاتم الانبیا برگزار می شود.

همچنین مراسم عزاداری شهادت صادق آل محمد (ع) 11 صبح مسجد جعفری به سمت مسجد جامع، مینودشت 11 صبح میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلی محمد رسول الله، بندرگز ساعت 12 مسجد محمدیه تا مسجد جامع، آق قلا 11 صبح مسجد صاحب الزمان (عج) و کلاله ساعت 10 صبح مسجد امام علی (ع)، میدان امام خمینی، میدان احمدی به سمت مسجد جامع برگزار می شود.

مراسم دسته روی عزاداران ششمین اختر تابناک امامت و ولایت در بندرترکمن ساعت 11 مسجد امیر المومنین به سمت مسجد جامع، کردکوی همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد جعفر امام جعفر صادق (ع)، گالیکش 11.5 صبح در مسجد جامع، خان ببین 10 صبح در مساجد شهرستان به سمت مصلی، دلند 17 عصر مسجد جامع، فاضل آباد 10 صبح مساجد شهرستان به سمت مزار گلزار شهدای گمنام و انبار الوم 17.30 از میدان ولی عصر به سمت مسجد المهدی برگزار می شود.

همچنین مراسم عزاداری امام صادق (ع) در مناطق مختلف شهری و روستایی گلستان برگزار می شود و بیش از 300 مبلغ نیز به مناطق مختلف اعزام شده اند.