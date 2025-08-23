پا در رکاب، دل در حرم؛ روایت شش سال سفر معنوی سوارکاران خراسان شمالی

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محدثه جوان دلویی: شش سال قبل، درست در روزهایی که محدودیتهای کرونا مانع حرکت کاروانهای پیادهروی زیارت رضوی شد، سوارکاران و پرورشدهندگان اسب اصیل ترکمن تصمیم گرفتند اسبهای نجیب خود را زین کرده و به عشق امام رضا (ع) رکاب بزنند.
از آن سال تا امروز، سنتی معنوی و کمنظیر شکل گرفته که کاروان «حرم تا حرم» را در مسیر بجنورد تا مشهد مقدس با اسبهای ترکمن همراه میکند.
ظهر داغ روزهای آخر مرداد، خبرنگار مهر با اعضای کاروان تماس میگیرد. با وجود سختی گرما، آنها با روی خوش پاسخ میدهند؛ همان لحظه در مسیر بجنورد به شیروان برای استراحت اسبها توقف کرده بودند.
خبرها حاکی از آن بود که امسال احتمال دارد کاروان به دلیل مشکلاتی نتواند حرکت کند، اما ورق ناگهان برگشت؛ همه هماهنگیهای لازم در کوتاهترین زمان انجام شد و بار دیگر سفر معنوی سوارکاران و اسبها به سمت حرم امام رضا (ع) ممکن شد.
آرزویی که محقق شد
محسن آگاهی، یکی از اسبداران کاروان که امسال با اسبش «آدرین» پنجمین بار در این مسیر شرکت میکند، میگوید: سالها آرزو داشتم با اسبم به زیارت امام رضا (ع) بروم؛ امروز این آرزو به برکت عنایت امام رئوف محقق شده است.
او ادامه میدهد: حدود ۲۰ تا ۲۵ سوارکار و ۱۲ رأس اسب از خراسان شمالی و گلستان در این مسیر همراه هستند و در طول راه نیز سوارکارانی از شیروان و چناران به ما ملحق میشوند. روزانه حدود ۵۰ کیلومتر مسیر را میپیماییم و همه اعضای کاروان اهل فن و باتجربهاند.
آگاهی تأکید میکند: این سفر تنها برای عرض ارادت به ساحت امام هشتم (ع) است و اعضای کاروان یاد شهدای حمله ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به غزه را نیز گرامی میدارند.
استقبال خادمان حرم رضوی
این اسبدار با اشاره به حمایت مسئولان خراسان شمالی از این حرکت فرهنگی میگوید: ارزش کار ما زمانی بیشتر نمایان میشود که میبینیم خادمان حرم امام رضا (ع) هر سال از دو گروه بهطور ویژه استقبال میکنند؛ یکی کاروان سوارکاران خراسان شمالی و دیگری دوچرخهسواران کرمانی.
او همچنین یادآور میشود: خبر حرکت کاروان ما تاکنون بارها در رسانههای داخلی و خارجی بازتاب داشته است.
نماد وحدت شیعه و سنی
محمدامین پورعلی، طلبه ۲۳ ساله اهل آشخانه که پنج سال است با اسب خود در این کاروان حضور دارد، در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: این حرکت نماد انسجام و وحدت میان شیعه و سنی است. هر قدمی که با اسب در این مسیر برمیداریم، به نیت ظهور حضرت مهدی (عج) است.
مراد نیکل کوکلان، سوارکار اهل سنت از روستای اینچهسفلی شهرستان مانه و سملقان نیز که پنج سال است همراه کاروان میرود، اظهار میکند: اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری برایمان رخ داده اما همواره با عنایت امام رضا (ع) به خیر گذشته است. من و پدر همسرم هر دو در این کاروان حضور داریم و با وجود سختیهای سفر، هر ساله به پابوسی امام رئوف میرویم.
روایت بسیج ورزشکاران از پشت صحنه کاروان
سرگرد مجید اسماعیلزاده، رئیس بسیج ورزشکاران خراسان شمالی نیز از همراهان اصلی این کاروان است. او با اشاره به بُعد معنوی حرکت میگوید: این سفر علاوه بر ارزشهای دینی، یاد و نام سه هزار شهید خراسان شمالی را زنده نگه میدارد و فرصت معرفی اسب اصیل ترکمن را نیز فراهم میآورد. خوشبختانه امسال با همراهی رسانهها توانستیم مجدداً کاروان را راهی مشهد کنیم.
او میافزاید: تیم ما شامل سوارکاران، نیروهای پشتیبان و امنیتی است که باید برای تغذیه و علوفه اسبها، اسکان و استراحت اعضا برنامهریزی دقیق داشته باشیم. خاطرهای که همیشه در ذهنم مانده مربوط به سال ۱۴۰۱ است؛ قرار بود غذای کاروان تهیه شود اما ناگهان تهیهکننده انصراف داد. در کمال ناباوری، فرد دیگری چند دقیقه بعد ۳۰ پرس غذا آورد. اینها همه نشانههای عنایت امام رضا (ع) است.
اسماعیلزاده ادامه میدهد: در بین اعضا ایثار و ازخودگذشتگی موج میزند. یکی از افراد اسبش را نذر ظهور امام زمان (عج) کرده و در اختیار کاروان گذاشته است. حتی اسبی داریم که سه بار تغییر مالک داشته اما همچنان سالهاست همراه کاروان است.
مسنترین سوارکار ۸۰ ساله اهل سنت
به گفته رئیس بسیج ورزشکاران، مسنترین عضو کاروان پیرمردی ۸۰ ساله اهل سنت از استان گلستان است: در یکی از سفرها مشکلی برای یکی از سوارکاران اهل تسنن پیش آمد اما همان سال به مشهد رسید و در حرم خبر دادند که مشکلش حل شده است. خودش میگفت این کرامت امام رضا (ع) بود.
اسماعیلزاده با اشاره به پایان سفر میگوید: حدود ۱۰ کیلومتری مشهد، اسبها را در محلی امن قرار میدهیم و سوارکاران همراه با نیروهای پشتیبانی پیاده وارد حرم میشوند. افتخار بزرگی است که هر سال خادمان امام رضا (ع) به استقبال ما میآیند. امسال نیز گروههای مردمی و مستندسازان مشهدی به کاروان ما میپیوندند.
او در پایان تأکید میکند: همه ما فقط به عشق امام رضا (ع) قدم در این مسیر گذاشتهایم و امیدواریم این حرکت فرهنگی و معنوی ماندگار باشد.
