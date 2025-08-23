تنظیم بازار اولویت جدی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، صبح امروز در بدو ورود به خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: توفیق پیدا کردیم در هفته دولت به دیار مردم متدین و ولایت‌مدار خراسان جنوبی سفر کنیم. در این سفر در معیت مسئولان اجرایی استان، دادگستری و دیگر دستگاه‌ها پروژه‌هایی که طی ماه‌های گذشته آماده بهره‌برداری شده است افتتاح خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر افتتاح پروژه‌ها، در طول روز برنامه‌های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که با همراهی مدیران استانی انجام خواهد شد.

وزیر دادگستری درباره جدیدترین برنامه‌های این وزارتخانه بیان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای کاری ما موضوع تنظیم بازار است که با توجه به زیرمجموعه بودن سازمان تعزیرات حکومتی در وزارت دادگستری، پیگیری این مسئله به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

رحیمی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای کنترل بازار گفت: امروز در بیرجند جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار خواهد شد و هدف اصلی آن هماهنگی بیشتر برای نظارت و کنترل بازار است.

وی تأکید کرد: معیشت مردم در اولویت برنامه‌های دولت است و تنظیم بازار نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی دارد. جزئیات بیشتر این برنامه‌ها در نشست‌های تخصصی امروز ارائه خواهد شد.