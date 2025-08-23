 وفاق باید بر عدالت و قانون استوار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح امروز شنبه در دیدار با وزیر دادگستری، استاندار و جمعی از مدیران استان ضمن تسلیت ایام شهادت امام رضا (ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: سلام و درود میفرستیم به محضر امام زمان (عج)، روان پاک شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی که پرچمدار اسلام و عدالت در جهان امروز است.
وی افزود: امروز در ایام شهادت امام رضا (ع) و هفته دولت اسلامی هستیم؛ هفتهای که یادآور خدمت دولتمردان متعهد و ایثارگر همچون شهیدان رجایی و باهنر است. همچنین دعا میکنیم برای پیروزی مظلومان عالم، بهویژه مردم فلسطین، غزه، لبنان و همه ملتهای تحت ستم جهان که در برابر گرگهای بینالمللی مقاومت میکنند.
عدالت؛ مبنای نظام اسلامی
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به مبانی تشکیل نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: این نظام بر اساس بعثت ۱۲۴ هزار پیامبر الهی شکل گرفت؛ پیامبرانی که مأموریت داشتند مردم را به عدالت فراخوانند. قرآن میفرماید: «لیقوم الناس بالقسط». اهل بیت (ع) نیز وارثان حقیقی این رسالت بودند و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا بنا شده است.
وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی حرفی برای گفتن در زمینه عدالت ندارند. آنها تنها به زور و زر و فریب متکیاند و همواره تلاش میکنند مانع تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی شوند.
عبادی با اشاره به جایگاه عدالت در مکتب تشیع و نماد آن در شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: دشمنیها با این مکتب از همان صدر اسلام آشکار شد. خاندان مروان که حتی پیامبر اکرم (ص) برخی از آنان را به دلیل فساد تبعید کرده بود، بعدها با نفوذ و قدرتطلبی بر سرنوشت امت اسلامی مسلط شدند و فجایع بسیاری رقم زدند.
وی افزود: در زمان ابومسلم خراسانی و شورش علیه آخرین خلیفه مروانی، مروان حمار وقتی با سپاه ابومسلم مواجه شد و ترس وجودش را فرا گرفت، جملهای گفت که در تاریخ ثبت شد: «کاش امروز علی بن ابیطالب میان دو لشکر حکم میکرد.» این اعتراف نشان میدهد که حتی دشمنان سرسخت نیز به عدالت علوی اذعان داشتهاند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی تأکید کرد: جمهوری اسلامی نیز ادامه همان راه عدالت است. امروز قوای سهگانه کشور در مسیر خدمت و اجرای عدالت تلاش میکنند، هرچند دشمنان و جبهه استکبار جهانی با همه ابزارها به کارشکنی مشغولاند.
گذر زمان به نفع انقلاب است
عبادی خاطرنشان کرد: دشمنان از همه امکانات خود استفاده میکنند و حتی اعلام میکنند که «تمام گزینهها روی میز است»، اما گذر زمان به نفع انقلاب اسلامی است. بیداری جهانی روزبهروز توسعه مییابد و این توطئهها راه به جایی نخواهد برد. دستاورد آن برای ملت ایران عزت و سرافرازی و برای دشمنان جز ذلت نخواهد بود.
وی ادامه داد: آموزههای امیرالمؤمنین (ع) به ما میگوید حکومتی که حق صاحب حق را ندهد و دست ستمگر را از مظلوم کوتاه نکند، ارزشی ندارد. بر همین اساس رعایت عدالت در همه سطوح یک اصل اساسی است و بهویژه قوه قضاییه به عنوان نماد و تابلوی عدالت باید این اصل را بهصورت کامل محقق کند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت وفاق و همدلی در کشور گفت: وفاق کلمهای مهم و کلیدی است اما نباید بهصورت کلی و شعاری به کار گرفته شود. وفاق باید بر عدالت و قانون شکل بگیرد؛ وفاقی که بدون عدالت باشد، به معنای واقعی وفاق نخواهد بود بلکه به نفاق تبدیل میشود.
وی تصریح کرد: برخی افراد با طمع و اهداف خاص به دنبال سوءاستفاده هستند و حتی بیانیههایی علیه جمهوری اسلامی صادر میکنند تا به دشمنان خدمت کنند. آنها میخواهند به عنوان «دولت سایه» مسیر دولت و نظام را تغییر دهند، اما همانطور که مسئولان کشور هوشیارانه عمل میکنند و دشمن را میشناسند، دست تقدیر الهی نیز این توطئهها را خنثی خواهد کرد.
رسوایی مدعیان حقوق بشر
آیتالله عبادی ادامه داد: مدعیان غربی حقوق بشر خود بزرگترین جنایتکاران تاریخ هستند. ظلمهایی که آنها علیه بشریت مرتکب شدهاند قابل بیان با زبان و قلم نیست، با این حال مدعی دفاع از آزادی و حقوق بشرند. امروز حتی نخستوزیر رژیم صهیونیستی که دستش به خون بیگناهان آلوده است برای ملت ایران خط و نشان میکشد و شعارهای فریبنده سر میدهد.
وی تأکید کرد: رسوایی دشمنان کافی است و دوران آنها به سر آمده است. کسانی که به دنبال ترامپ یا نتانیاهو میروند، در واقع ننگی ابدی را بر خود میپذیرند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی افزود: هفته دولت یادآور دولتمردانی همچون شهید رجایی و شهید باهنر است که با همه وجود برای مردم تلاش کردند، حتی جان خود را فدای آرمانهای انقلاب کردند اما هرگز با دشمن همسو نشدند. همین صداقت و اخلاص سبب شد نامشان در تاریخ ماندگار بماند.
ایران در بهترین شرایط
وی با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: برخلاف تبلیغات دشمن، جمهوری اسلامی در بهترین وضعیت قرار دارد. افکار عمومی جهان پشتوانه انقلاب اسلامی است و قدرت نیروهای مسلح در کنار قدرت منطق و اندیشه انقلاب هر مخالفی را از پا در خواهد آورد.
عبادی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما تلاش برای اجرای کامل قانون اساسی و پایبندی به عدالت است. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، همه مشکلات قابل حل خواهد بود. امروز نظام جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار دارد که میتواند با اتکا به اصول اسلامی و حمایت مردم، زمینهساز تمدن نوین اسلامی و در نهایت ظهور حضرت مهدی (عج) باشد. وی برای همه مسئولان و خدمتگزاران نظام دعا و آرزوی توفیق کرد.
