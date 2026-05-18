۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

جهانیان: برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها برای برگزاری امتحانات ضروری است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر گفت: در شرایطی که به پایان سال تحصیلی دانشگاه‌ها نزدیک می‌شویم، برنامه‌ریزی برگزاری امتحانات به شیوه‌های حضوری و غیرحضوری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست کمیسیون دانشجویی استان بوشهر با اشاره به اینکه جنگ واژه ناآشنا برای ایرانیان نیست، گفت: برخی از مصادیق خیابانی، میدانی و فرهنگی که این روزها شاهد آن هستیم، یادآور دوران هشت سال دفاع مقدس است.

وی با بیان جنایات دشمنان در جنگ اخیر، پیامدهای اقتصادی جنگ و تحریم‌ها را نیز از مصادیق برجسته جنایت دشمنان در حق مردم ایران دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر تاکید کرد: هرچند با مدیریت و تدابیر دولت، کمبودی در کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در بازار مشاهده نمی‌شود، اما در شرایط جنگی، تورم و برخی تخلفات صنفی همچون گران‌فروشی موجب رنجش مردم شده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنیم که گشت‌های مشترک بازرسی فعال شده و با تخلفات برخورد قانونی دارند. ایشان همراهی مردم در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را نیز حائز اهمیت دانست.

رییس کمیسیون دانشجویی استان با تحلیل وضعیت موجود اظهار کرد : دشمن درصدد تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» علیه کشورمان است، زیرا نه اراده‌ای برای مذاکره جدی برای پایان قطعی جنگ در رفتارش دیده می‌شود و نه توان آغاز یک جنگ گسترده جدید را دارد و دشمن به خیال خام خود می‌پندارند که تداوم این وضعیت، فشار بر اقتصاد و تشدید تحریم‌ها می‌تواند او را به اهدافش برساند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی که به پایان سال تحصیلی دانشگاه‌ها نزدیک می‌شویم، برنامه‌ریزی و آمادگی برگزاری امتحانات به شیوه‌های مختلف حضوری و غیرحضوری ضروری است.

ایشان افزودند: موضوع مهم، ضرورت توجه به لزوم تغییر نظام ارزشیابی به ویژه در مقاطع کاردانی و کارشناسی است؛ مشابه آنچه در مقاطع بالاتر اجرا می‌شود و استاد در طول ترم، ارزیابی مستمر از دانشجو دارد و وزن نمره پایانی کاهش می‌یابد که این امر نگرانی‌های ناشی از کیفیت امتحانات غیرحضوری را تا حد زیادی برطرف می‌کند.

معاون استاندار با تاکید بر نقش اساسی استادان و اعضای هیئت علمی به عنوان قشری جریان‌ساز، گفت: انتظار می‌رود نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی، برنامه‌های مناسبی در زمینه تبیین و تحلیل علل، آثار، پیامدها و درس آموخته‌های جنگ را تدوین و برای استادان و سپس دانشجویان اجرا کنند.

جهانیان همکاری دانشگاه‌های استان در برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم جشن ازدواج دانشجویی در سالروز ازدواج حضرت علی علیه‌السلام و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را اقدامی ارزشمند و فرهنگی برای ترویج ازدواج آسان، مردمی و الگوساز دانستند و برگزاری مراسم در شب‌های تجمعات مردمی در میدان امام خمینی ره بوشهر را با حضور خانواده‌ها، هم دانشگاهی‌ها و آحاد مردم مورد تأکید قرار داد.

رییس کمیسیون دانشجویی استان بوشهر از رویه جدید این کمیسیون در سال جدید خبر داد و گفت: نشست‌های آتی در دانشگاه‌های مختلف استان برگزار و مشکلات خاص هر دانشگاه میزبان به صورت ویژه و مسئله‌محور بررسی خواهد شد.

در پایان این نشست به نمایندگی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر استان، با اهدای لوح یادبودی به رؤسای دانشگاه‌ها، روز معلم گرامی داشته شد.

کد مطلب 6834161

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
