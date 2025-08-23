  1. استانها
  2. سمنان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۹

یوزپلنگ آسیایی در خطر تصادف؛ رانندگان محور میامی-عباس‌آباد مراقب باشند

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از آغاز پایش شبانه در محور عباس‌آباد-میامی خبر داد و بر لزوم کاهش سرعت خودروها برای جلوگیری از تصادف با یوزپلنگ آسیایی تأکید کرد.

سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با آغاز پیک سفر منتهی به پایان ماه صفر و افزایش زائران طرح پایش شبانه محور عباس آباد- میامی در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: هدف از این اقدام توجه رانندگان به حفاظت از یوزپلنگ آسیایی است.

وی با بیان اینکه طرح مذکور از ۲۹ مرداد آغاز و تا پایان روز یکشنبه ادامه دار خواهد بود، افزود: در این پایش کاهش سرعت خودروهای عبوری برای پیشگیری از تصادفات یوز آسیایی مورد تاکید است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه محور عباس‌آباد یکی از مهم‌ترین کریدورهای عبور یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شود، ابراز داشت: این پایش با هدف کنترل رعایت سرعت مجاز حداکثر ۹۰ کیلومتر در ساعت توسط رانندگان در این کریدور حیاتی انجام گرفت.

یوسف پور در ادامه تصریح کرد: با توجه به افزایش سفرها و تردد خودروها در ایام تعطیلات اخیر، لزوم توجه رانندگان به سرعت مطمئنه بیش از پیش اهمیت دارد.

وی افزود: رعایت قوانین رانندگی نقش تعیین کننده در حفاظت از این گونه ارزشمند دارد لذا این پایش‌ها در روزهای پایانی شهریور و پایان تعطیلات تابستانی در دست برنامه‌ریزی است.

