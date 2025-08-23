  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۱

پیروزی سخت والیبالیست‌های جوان ایران مقابل کره‌جنوبی

تیم والیبال جوانان ایران در سومین بازی خود در مسابقات جهانی زیر ۲۱ سال مقابل کره جنوبی به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات جهانی زیر ۲۱ سال، تیم ملی والیبال جوانان ایران امروز مقابل کره جنوبی با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

در این بازی شاگردان مؤمنی مقدم ۳۱ بر ۳۳ به سود کره جنوبی، ۲۵ بر ۱۵ به سود ایران، ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران، ۲۲ بر ۲۵ به سود کره جنوبی و ۱۵ بر ۱۲ به سود ایران برنده این دیدار شد.

پیش از این تیم والیبال جوانان تیم‌های چین و پورتوریکو را شکست داده بود.

علی ممبینی با ۳۲ امتیاز پرامتیازآورترین بازیکن تیم والیبال ایران در این مسابقه بود.

فردا یکشنبه تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات استراحت دارند و تیم ملی والیبال جوانان ایران ساعت ۶:۳۰ دقیقه روز دوشنبه سوم شهریور در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف کانادا می‌رود.

کد خبر 6568191
سیده فرزانه شریفی

