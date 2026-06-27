علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره ای شش خودرو سواری کیلومتر ۸۲ محور دامغان به سمنان همزمان با بامداد روز شنبه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع این خودروها ۱۶ سرنشین داشتند، ادامه داد: از این تعداد ۹ نفر مصدوم شدند و هفت نفر دیگر با دادن رضایت از رفتن به مراکز درمانی امتناع کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه یک رها سازی نیز انجام گرفت، توضیح داد: مصدومان توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

باغبان از وقوع یک حادثه دیگری در محور شاهرود به میامی طی روز شنبه خبر داد و اظهار کرد: حادثه مربوط به واژگونی پراید کیلومتر ۴۰ محور شاهرود به میامی بوده است.

وی با اشاره به اینکه سه مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند، افزود: سرنشین های این سواری از اتباع خارجی بودند که به مراکز درمانی انتقال یافتند.