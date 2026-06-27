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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

تصادف زنجیره‌ای ۶ خودرو در محور دامغان- سمنان؛ ۹ نفر مصدوم شدند

تصادف زنجیره‌ای ۶ خودرو در محور دامغان- سمنان؛ ۹ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از تصادف زنجیره‌ای شش خودرو در محور دامغان به سمنان خبر داد و گفت: این حادثه ۹ مصدوم داشته است.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره ای شش خودرو سواری کیلومتر ۸۲ محور دامغان به سمنان همزمان با بامداد روز شنبه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع این خودروها ۱۶ سرنشین داشتند، ادامه داد: از این تعداد ۹ نفر مصدوم شدند و هفت نفر دیگر با دادن رضایت از رفتن به مراکز درمانی امتناع کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه یک رها سازی نیز انجام گرفت، توضیح داد: مصدومان توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

باغبان از وقوع یک حادثه دیگری در محور شاهرود به میامی طی روز شنبه خبر داد و اظهار کرد: حادثه مربوط به واژگونی پراید کیلومتر ۴۰ محور شاهرود به میامی بوده است.

وی با اشاره به اینکه سه مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند، افزود: سرنشین های این سواری از اتباع خارجی بودند که به مراکز درمانی انتقال یافتند.

کد مطلب 6871788

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