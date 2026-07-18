علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سه حادثه رانندگی طی روز جمعه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۱۱ نفر را در استان رقم زده است.

وی به واژگونی پژو پارس محور سمنان به دامغان کیلومتر ۱۲ فرعی دوزهیر اشاره داشت و ادامه داد: این حادثه باعث مصدومیت سه نفر شد که یکی از آن ها با بالگرد به مراکز درمانی منتقل شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان واژگونی پژو ۲۰۶ کیلومتر ۳۹ محور دامغان به گلوگاه را دیگر حادثه مهم رانندگی برشمرد و توضیح داد: سه مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

باغبان با اشاره به امداد رسانی به واژگونی خودرو سمند محور شاهرود به دامغان مقابل نیروگاه برق، اضافه کرد: چهار مصدوم حادثه امداد رسانی شدند.

وی با تاکید به اینکه حوادث فوتی نداشتند، افزود: مصدومان حادثه توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافته و از خدمات درمانی بهره مند شدند.