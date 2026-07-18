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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

۱۱ نفر در تصادفات جاده‌های استان سمنان مصدوم شدند

۱۱ نفر در تصادفات جاده‌های استان سمنان مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از مصدومیت ۱۱ نفر در تصادفات رانندگی جاده‌های استان خبر داد و گفت: در بین مجروحان یک مصدوم توسط بالگرد به مراکز درمانی منتقل شد.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سه حادثه رانندگی طی روز جمعه در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۱۱ نفر را در استان رقم زده است.

وی به واژگونی پژو پارس محور سمنان به دامغان کیلومتر ۱۲ فرعی دوزهیر اشاره داشت و ادامه داد: این حادثه باعث مصدومیت سه نفر شد که یکی از آن ها با بالگرد به مراکز درمانی منتقل شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان واژگونی پژو ۲۰۶ کیلومتر ۳۹ محور دامغان به گلوگاه را دیگر حادثه مهم رانندگی برشمرد و توضیح داد: سه مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

باغبان با اشاره به امداد رسانی به واژگونی خودرو سمند محور شاهرود به دامغان مقابل نیروگاه برق، اضافه کرد: چهار مصدوم حادثه امداد رسانی شدند.

وی با تاکید به اینکه حوادث فوتی نداشتند، افزود: مصدومان حادثه توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافته و از خدمات درمانی بهره مند شدند.

کد مطلب 6890992

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