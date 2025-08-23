به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، وارنر برادرز پیکچرز فیلمنامه‌ای اختصاصی درباره ماجرای واقعی و دراماتیک پیوستن کوبی برایانت، اسطوره ان‌بی‌ای به لس‌آنجلس لیکرز، خریده است.

این فیلمنامه که نوشته الکس سون و گوین یوهانسن است، مدتی بود توجه چندین استودیو و پخش‌کننده را جلب کرده بود. یک منبع داخلی به ورایتی گفته است که برادران وارنر از یک مزایده پیشی گرفته و فیلمنامه را که به طور آزمایشی عنوان «با انتخاب هشتم؟» برای آن انتخاب شده، به تملک خود درآورده‌اند.

تمرکز اصلی فیلمنامه بر برایانت جوانی است که در دور سیزدهم انتخاب در سال ۱۹۹۶ برای بسکتبال حرفه‌ای بود؛ نه انتخاب هشتم و شارلوت هورنتس که برایانت را وارد تیم کرد، سپس وی را با ولاد دیواک از لیکرز معامله کرد. تیم نیوجرسی نتس و مدیر کل آن جان نش، انتخاب هشتم را داشتند. نش پیش از این گفته بود که می‌خواست برایانت را با این انتخاب بخرد، اما جان کالیپاری، مربی نتس نظر او را رد کرد.

افراد آگاه از فیلمنامه، این فیلم را ترکیبی از «مانی‌بال» در کنار «ایر» خوانده‌اند که چندی پیش توسط بن افلک و مت دیمون ساخته شد و جزئیات رابطه نایک با مایکل جردن تازه‌کار را شرح می‌داد.

برایانت ۲۰ فصل با لیکرز بازی کرد و ۵ قهرمانی از جمله ۳ قهرمانی در اوایل فصل در کنار شکیل اونیل و مربی فیل جکسون به دست آورد. او ۱۸ بار در تیم آل استار حضور داشت و در فصل ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به عنوان بهترین بازیگر لیگ انتخاب شد. او سال ۲۰۱۶ در حالی که ۳۷ ساله بود از بسکتبال حرفه‌ای بازنشسته شد و در ژانویه ۲۰۲۰ در سانحه سقوط هلیکوپتر در اورنج کانتی، کالیفرنیا، درگذشت. در این سانحه دختر وی و ۷ نفر دیگر هم جان باختند.

برایانت ۱۰ سال اول دوران حرفه‌ای خود را با شماره ۸ و ۱۰ سال دوم را با شماره ۲۴ بازی می‌کرد. به همین علت باشگاه لیکرز به افتخار کوبی، هر ۲ شماره ۸ و ۲۴ را برای همیشه بایگانی کرد.او با کسب ۳۳۶۴۳ امتیاز پس از لبران جیمز، کریم عبدالجبار و کارل مالون، در رتبه چهارم بیشترین امتیازآوران تاریخ ان‌بی‌ای جای دارد.

کوبی برایانت در نودمین مراسم اسکار در سال ۲۰۱۸ موفق به کسب جایزه اسکار شد. وی این جایزه را برای ایفای نقش در یک فیلم کوتاه پویانمایی به نام «بسکتبال عزیز» کسب کرد.