گزارش قیمت ارزهای دیجیتال؛ شنبه اول شهریور ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۱.۵۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۰۸,۹۷۷,۶۹۵,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۱۱۵,۹۷۰.۷۳ دلار در حال معامله است.

بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۴.۰۶ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۲.۴۷ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۲.۴۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴,۴۵۵,۸۶۰,۱۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۴,۷۴۱.۷۹ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۱۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با نرخ ۹۳۹,۳۶۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۱.۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۸۳۶,۴۱۷,۶۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۸۹۰.۰۹ دلار مورد معامله قرار گرفت.