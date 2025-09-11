هر بیت کوین امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور نسبت به روز گذشته کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۶۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۳,۶۵۵,۹۰۲,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۱۱۴,۱۳۵.۲۷ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۳.۲۶ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۴.۸۱ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۲.۰۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴,۳۸۷,۵۲۴,۷۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۴,۴۰۶.۰۳ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به روز قبل، با نرخ ۹۹۵,۹۴۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۰.۶۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۸۸۹,۶۹۷,۵۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۸۹۳.۴۵ دلار مورد معامله قرار گرفت.