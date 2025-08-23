کنترل چرخه آرد و نان در ساری تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رمضانی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید وضعیت توزیع آرد، با اشاره به افزایش تقاضا در روزهای پرتردد تاکید کرد: هیچگونه کمکاری از سوی نانوایان پذیرفتنی نیست و نظارتها با همکاری اتحادیه، صمت، بهداشت و دستگاههای نظارتی با جدیت ادامه دارد.
وی هدف این اقدامات را پیشگیری از صفهای طولانی و عرضه نان باکیفیت به شهروندان عنوان کرد.
محمدرضا چراغی، رئیس اتحادیه خبازان ساری نیز گفت: توجه به کیفیت آرد و آموزش مستمر نانوایان نقش مهمی در جلب رضایت مردم دارد.
در جریان این بازدید، چند واحد خبازی متخلف شناسایی و به تعزیرات معرفی شدند و به برخی واحدها نیز تذکر جدی داده شد.
همچنین مسئولان تأکید کردند که روند این بازرسیها مستمر خواهد بود تا نان سالم و باکیفیت در اختیار مردم مازندران قرار دهند.
نظر شما