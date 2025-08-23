به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم با اشاره به رویکرد مسجدمحوری دولت چهاردهم و تلاش برای استفاده از ظرفیت مساجد در حل مشکلات محلی، اظهار کرد: با توجه به تأکید رئیس جمهور بر مسأله محله محوری در حل مشکلات و پیشبرد کارها، دولت چهاردهم در پیگیری این رویکرد، برای مسجد نقشی بنیادین قائل است.

سخنگوی دولت با اشاره به ظرفیت مساجد به عنوان بازوی دولت مردمی در خدمت‌رسانی، افزود: نقش مساجد در محلات و پیگیری امور می‌تواند حتی در حد رکن افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر امور اجتماعی، مسجد می‌تواند مرکز فرهنگساز در محلات باشد و به پایگاهی برای حل مسأله‌ها تبدیل شود.

گفتنی است، برنامه‌های هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا می‌شود.