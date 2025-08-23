به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع ظهر شنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان گیلان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار گیلان، مدیران استانی و فعالان حوزه گردشگری در سالن استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی برای ایجاد اشتغال پایدار در گیلان ضرورت دارد.
زارع با اشاره به جایگاه ویژه استان در جذب گردشگران داخلی و خارجی افزود: تشکیل صندوق ملی گردشگری و راهاندازی نمایشگاههای دائمی صنایع دستی در تمامی شهرستانهای استان، میتواند نقش مهمی در توسعه اشتغال پایدار و معرفی ظرفیتهای بومی ایفا کند.
وی همچنین به مطالبات فعالان گردشگری در تسهیل فرآیندهای اداری اشاره کرد و گفت: کاهش مدت زمان صدور موافقتهای اصولی و تسهیل در فرآیند ارزشافزوده برای هتلهای ۴ و ۵ ستاره از خواستههای جدی بخش گردشگری است.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان افزود: استان با دارا بودن جاذبههای طبیعی، فرهنگی و تاریخی، ظرفیت بالایی برای توسعه زیرساختهای گردشگری دارد و حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل امور اداری میتواند موجب رونق این صنعت شود.
زارع ضمن قدردانی از حضور وزیر میراث فرهنگی در استان، خواستار فعالتر شدن بخش دولتی در کنار مشارکت بخش خصوصی شد و تأکید کرد: اگر این اقدامات با حمایت دولت و همراهی بخش خصوصی همراه شود، شاهد تحولی چشمگیر در حوزه گردشگری و صنایع دستی خواهیم بود که به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در شهرستانهایی مانند رشت منجر خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مصوبات سفرهای استانی وزیر میراث فرهنگی، به ویژه در حوزه روستایی، به طور کامل اجرایی شده و استان گیلان بتواند جایگاه شایستهای در صنعت گردشگری کشور کسب کند.
نظر شما