به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری پیش از ظهر شنبه در جریان سفر به گیلان در دیدار با نماینده ولی فقیه در این استان به شرایط دشوار سال جاری اشاره کرد و به وقایع جنگ ۱۲ روزه پرداخت و ضمن ستایش عملکرد دولت و مردم در این بحران، اظهار کرد: دولت خدمتگزار در سختترین شرایط تأمین معیشت مردم را در اولویت قرار داد و در جریان جنگ ۱۲ روزه با وجود فشارهای شدید، کالاهای اساسی بهصورت منظم توزیع شد و مردم کمبودی احساس نکردند.
صالحی امیری افزود: میانگین مصرف سوخت در این دوره به ۷۲۰ میلیون لیتر رسید که بهطور کامل تأمین شد و مردم ایران با مقاومت مثالزدنی خود پشتوانه محکم نیروهای مسلح بودند.
وی با بیان اینکه اجماع ملی شکلگرفته در این بحران سرمایهای ارزشمند برای کشور است، تاکید کرد که دشمنان، به ویژه ناتو به رهبری آمریکا تلاش کردند مقاومت مردم را تضعیف کنند اما ملت ایران با صدای واحد از نظام و ارزشهای خود دفاع کردند.
وزیر میراث فرهنگی به عملکرد استان گیلان اشاره کرد و گفت: گیلان یکی از موفقترین استانها در ارزیابی عملکرد استانداران بود و در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی عملکرد قابل توجهی داشته است.
وی ظرفیتهای گردشگری گیلان را بسیار بالا دانست و افزود: اگر گردشگری گیلان به نقطه مطلوب برسد، میتواند به اندازه نفت برای کشور ارزشآفرین باشد با توسعه زیرساختها، این استان توانایی پذیرش چند میلیون گردشگر خارجی را دارد و رشت میتواند به یکی از مراکز اصلی جذب گردشگر تبدیل شود و دروازهای برای ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کویت، ارمنستان و آسیای میانه باشد.
صالحی امیری در پایان ضمن ابراز رضایت از عملکرد مدیریت اجرایی استان، تاکید کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، مدیریت استان گیلان عملکرد موفقی داشته و باید با سرمایهگذاری هدفمند ظرفیتهای این استان را به جهانیان معرفی کنیم.
نظر شما