اضلاع چهارگانه دنیای اسلام به دنبال رهبری مسلمانان جهان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع در همایش "فلسطین مظلوم، محور وحدت امت محمدی (ص) که در سالن همایش‌های استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: امروز گفتمان وحدت و حمایت از فلسطین در صدر گفتمان‌های جهانی قرار گرفته و جهانیان را به حمایت از مردم مظلوم غزه، سوق داده است. گفتمان مقاومت گفتمان زیبایی است که در حال توسعه و صادر شدن است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اذعان به مزیت‌های گفتمان وحدت تصریح کرد: این گفتمان در چهارچوب ولایت حرکت می‌کند که اهل سنت هم در این چهارچوب قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران بعد از ایجاد وحدت و همدلی، آنرا به جهانیان صادر کرده است. به گفته وی؛ علما و روحانیون و نخبگان گلستانی امروز گفتمان سازی و تولید ادبیات وحدت اسلامی کرده‌اند.

حمید شهریاری با اشاره به اضلاع چهارگانه دنیای اسلام اظهار کرد: ضلع نخست به رهبری جمهوری اسلامی ایران است که در آن کرامت انسانی ارزشمند است.

وی ادامه داد: ضلع سعودی آن با صدور وهابیت همراه بوده و ضلع ترکی و قطری غربگرا هم با تفکرات خود به دنبال رهبری جهان اسلام است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اعلام اینکه پشتیبانی آمریکایی‌ها از سعودی‌ها، پشتوانه نبود، گفت: سعودی‌ها فهمیدند که باید از آمریکایی‌ها فاصله بگیرند و با کنار گذاشتن طرح وهابیت به دنبال طرح‌های اقتصادی بروند. سعودی‌ها متوجه شدند که باید به جای تکفیر به دنبال گفتمان وحدت بروند. سعودی‌ها در گذشته حاضر نبودند با شیعیان عکس بگیرند، ولی امروز با برگزاری همایش‌های وحدت از ما دعوت کرده و ما را پذیرفته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با عنوان اینکه محوریت ترکی و قطری عکس محور سعودی است، ابراز کرد: ضلع ترکی در یک سه راهی گیر افتاده؛ نمی‌داند تفکر عثمانی‌گری را ترویج کند، یا حمایت از امت اسلامی داشته باشند یا عضو ناتو بودن را پیش ببرند؟ ترک‌ها نتوانسته اند به غیر از ترک‌ها ملت‌های دیگر را به خود جذب کنند؛ حکومت ترکیه به دنبال ایجاد اتحادیه اسلامی که بیشتر رویکرد اخوانی دارد بوده و دورترین ضلع به محور مقاومت است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان افزود: بدانید که تولید وحدت و همدلی در ایران به جهان صادر شده و محورهای دیگر از گفتمان مقاومت به دور هستند.

وی ادامه داد: علمایی که حرکت بین المللی برای وحدت ایجاد کرده‌اند، قدر خودشان را بدانند.