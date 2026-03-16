دعوت از کشورهای اسلامی برای اخراج مزدوران آمریکایی از منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در وبینار بین‌المللی "شهید سید علی حسینی خامنه‌ای؛ امام الوحدة، منادی القدس و شهید رمضان المبارک" که روز دوشنبه به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بدون تردید جنگی که اینک ما در آن قرار داریم در ادامه جنگ غزه است.

وی با بیان این که اصولا جنگ در اسلام مفهوم مقدسی است و از آن تعبیر به جهاد می‌شود به ویژه وقتی که حالت دفاعی داشته باشد و برای دفاع از سرزمین، ناموس و مرزهای کشورهای اسلامی باشد، تصریح کرد: "در جنگ غزه بیش از ۷۲ هزار شهید، ۱۷۰ هزار نفر مجروح و ۲ میلیون نفر آواره شدند و ۸۰% از ساختمان‌های غزه نابود شدند؛ اما اسرائیل نتوانست در این جنگ پیروز شود وعلی رغم کوچک بودن منطقه، هم مرزی با اسرائیل، ارتش خونخوار و تا دندان مسلح کیان صهیونیستی، غلبه با کسانی بود که در سرزمین غزه ماندند و از خاک و مال و ناموس و کشورخود دفاع کردند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه با تاکید بر این که علت اینکه نظام جمهوری اسلامی اکنون مورد حمله قرار می‌گیرد، این است که حامی اهالی غزه و فلسطین بوده، خاطرنشان کرد که فلسطین اشغالی که نزدیک به یک قرن است در تصرف عدوانی کیان صهیونیستی قرار دارد، دادخواه بود و از همه مسلمین طلب کمک می‌کرد و در این میدان مبارزه، تنها کسانی که اهل مقاومت بودند به کمک واقعی و میدانی غزه شتافتند.

وی ادامه داد: رهبر این میدان حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای بودند. ایشان فردی جهادی و فی سبیل الله بودند. گوهر تابناکی بودند که ما در این جنگ از دست دادیم. این گوهر تابناک بیش از ۳۷ سال مدیریت محور مقاومت را در اختیار داشتند. میدانی که گرچه از مرزهای ایران شروع شده بود؛ اما در نهایت بر لبه مرزهای اسرائیل خودش رو اثبات کرد.

شهریاری با بیان این که پیشرفتی که امروز ما مشاهده می‌کنیم، حاصل تدابیر این مجاهد فی سبیل الله هست که علاوه بر اینکه مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد، رهبر واقعی جهان مستضعفان و جهان اسلام و یگانه مردی بود که در میدان لشکر اسلام را در مقابل لشکر کفر رهبری می‌کرد، گفت: این گوهر تابناک گرچه از دست ما رفت، ولی فرمایشات و نظریات ایشان در حوزه جهان اسلام و بقای صلح و نحوه زندگانی در کنار دیگر اقوام و مذاهب و ادیان برای ما چراغ راهی در آینده است.

وی افزود: کتاب سیاستی که ایشان در سخنرانی‌های خودشون ابراز می‌فرمودند و جمله به جمله درس می‌دادند، راه وحدت امت اسلامی را به همه نشان داد، راهی که نشان می‌داد که ملت های اسلامی در کنار یکدیگر قرار دارند. راهی که ابراز می‌کرد که دولت‌های اسلامی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانیم یک بار دیگر امت اسلامی را به صورت منسجم داشته باشیم و بتونیم اتحادیه کشورهای اسلامی را تاسیس تقویت کنیم و با تاسیس این اتحادیه در مقابل استکبار جهانی قد علم کنیم.

شهریاری با بیان این که دولت های اسلامی چندان همراه با مقاومت اسلامی نشدند، خاطرنشان کرد: اما این یگانه مرد تاریخ معاصر توانست با نظریه پردازی‌های خود، مقاومت را به خوبی تصویر کرده و از کشورهای مختلف اسلامی همراهان و همکارانی را جذب نماید و با داعیه وحدت امت اسلامی مفهومی از همزیستی مسالمت آمیز را در مذاهب و ادیان مختلف به منصه ظهور برساند و برای هرکدام نظریه پردازی کرده و مفاهیم سیاسی را عرضه نماید که چراغ راه آینده ما خواهد بود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: البته از دست دادن ایشان غم بزرگی بر دل همه ما نهاده و خسارت بزرگی بر دل ما وارد نموده است و صدمات سنگینی بر امت اسلامی گذاشته، چرا که ایشان به حق راهبر وحدت جهان اسلام و به حق استراتژیستی بودند که توانستند اصول و چهارچوب‌های جنگ سخت و جنگ نرم را چنان طراحی کنند که امروز شما مشاهده می‌کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: علی‌رغم اینکه از جنگ اخیر ما با رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای مستکبر نزدیک به بیست روزه می‌گذرد ما توانسته‌ایم با مقاومت خود کلیدهای اساسی این جنگ را در اختیار بگیریم. جنگی که سردمداران آمریکایی به خصوص ترامپ فکر می‌کردند که در کوتاه‌ترین مدت می‌توانند آن را به پایان برساند و با پیروزی از این میدان خارج شوند اما امروز مشاهد می‌کنید نه تنها پیروز میدان نیستند بلکه صدمات و ضربات سختی متحمل شده‌اند.

شهریاری با بیان این که تفاوت‌هایی میان امت اسلامی و رزمندگان در کشور ما و در کشور فلسطین با سپاه کفر و آمریکایی و اسرائیلی وجود، توضیح داد: یکی از این تفاوت‌ها امیدی است که ما به رحمت الهی داریم و امیدهایی در دل های ما هست که در دل دشمنان ما نیست. امید به آینده که الحمدالله مجلس خبرگان با انتخاب "آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای" این امید را نه تنها در دل ایرانیان بلکه در دل کل امت اسلامی تزریق کردند.

وی با تاکید بر این که همه ما همچون گذشته در کنار رهبر خود ایستاده‌ایم و تا دستیابی به پیروزی مقاومت را ادامه خواهیم داد، گفت: هدف گزاری ما این است که آمریکا باید از منطقه خارج شود. خوشبختانه این جنگ ثابت کرد که حضور آمریکا و حضور نوچه او در منطقه نمی‌تواند برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس امنیت‌ساز باشد و بلکه برعکس وجود این پایگاه‌های آمریکا نقطه تهدیدی برای هر کشوری است که این پایگاه ها در آن قرار دارد.

دبیرکل مجمع تقریب در ادامه اظهار داشت: امروز مشاهده می‌کنید که این پایگاه‌ها هدف حملات اثربخش و کوبنده رزمندگان اسلام قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که ما توانسته‌ایم در این جنگ با یک راهبرد نامتقارن که رهبر معظم شهیدمان طی ۳۷ سال برای رزمندگان ترسیم کردند و به نقطه اوج رساندند موفق باشیم. ما شروع کننده جنگ نبودیم اما خاتمه جنگ را ما معین خواهیم کرد. با حضور در تنگه هرمز و مدیریت مراودات در این منطفه توسط رزمندگان جمهوری اسلامی و خروج آمریکایی‌ها از این منطقه پیروزی نهایی از آن ما خواهد بود.

وی همچنین خطاب به حکام عربی دولت‌های حوزه خلیج فارس، گفت: آمریکا جز جنگ و بلا و حمایت از رژیم غاصب صهیونیستی چیز دیگری برای ما ندارد و این باید درسی برای ما باشد . این رزمندگان اسلام در ایران اسلامی توانستند آمریکایی‌ها را به خاک مذلت کشانده و ناوهای آنها را از خلیج فارس فراری دهند و ابزارهای جنگی آنها را نابود کنند و هیمنه هژمونی استکباری را شکسته و نشان دهند که لشکر کفر شکستنی است. ممکن است توفیقاتی احتمالی به دست بیاورند اما هزینه بالایی خواهند پرداخت؛ همان گونه که جنگ غزه ۱۱۲ میلیارد دلار و بیش از ۱۲۰۰ کشته برای آنها داشت، این جنگ هم خسارت‌های هنگفتی را برای آمریکا و اسرائیل به بار خواهد آورد.

شهریاری در بخش پایانی سخنان خود به راهپیمایی‌های شبانه مردم ایران در خیابان‌های شهرهای اصلی کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد که این راهپیمایی‌ها نشان داد که مردم ایران پای کار ایستاده‌اند، مقاومت می‌کنند و برنامه‌هایی را که رژیم آمریکایی برای تجزیه ایران داشت تبدیل به خاکستر کردند و نقشه‌های آنها را نقش بر آب کردند.

وی با بیان این که امروز ملت ایران به صورت یکپارچه تحت زعامت حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای و تحت رشادت‌های رزمندگان اسلام در مقابل همه کفر ایستاده، از کشورهای اسلامی دعوت کرد که مزدوران آمریکایی و اسرائیلی را از کشورها خود اخراج کرده و پایگاهای آمریکایی را که برای آنها امنیت ساز نیست از کشورها خود جمع کنند.

شهریاری تاکید کرد که ما می‌توانیم در داخل منطقه مدیریت امن و پایدار داشته باشیم؛ ما می‌توانیم در کنار یکدیگر امت ساز باشیم؛ ما می‌توانیم در کنار یکدیگر تمدن ساز باشیم؛ ما می‌توانیم با تبادل دانش و تکنولوژی، امنیت خود را تامین کرده و نشان دهیم که امتی پایدار هستیم.