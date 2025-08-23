اجرای ۵۰ عنوان برنامه ویژه بسیج کارکنان و ادارات کردستان در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رمضانزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانههای کردستان با تبریک هفته دولت و گرامیداشت شهادت شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی اظهار کرد: بسیج ادارات و کارمندان استان به مناسبت هفته دولت در کردستان برنامههای مختلفی پیش بینی کرده که در سطح استان اجرا میشود.
وی تصریح کرد: بیش از ۲۰ برنامه با ۵۰ عنوان در هفته دولت به همت بسیج ادارات و کارکنان در استان اجرا میشود.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه بیت المقدس کردستان گفت: نخستین برنامه ما روز دوشنبه با شعار «خدمتگزاری و تبیین کارآمدی» در استان با عنوان رزمایش تخصصی گروههای جهادی برگزار میشود.
وی بیان کرد: هدف از این مراسم اعزام گروههای جهادی اعم از دامپزشکی و دندانپزشکی و برپایی نیز خدمت خواهد بود.
فعالیت ۱۶ گروه جهادی در کردستان
وی به توزیع بستههای معیشتی پرداخت و افزود: در استان ۱۶ گروه جهادی داریم که در این هفته فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و به مدت یک هفته فعالیت خواهند داشت.
رمضانزاده تصریح کرد: غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه با محوریت جنگ ۱۲ روزه را با مسئولیت ادارات استان خواهیم داشت.
مسئول سازمان بسیج ادارات به برنامههای ورزشی استان در طول هفته پرداخت و اضافه کرد: این برنامهها برای بانوان و آقایان پیش بینی شده است.
وی به برنامههای ناحیه منفصل شهری حسنآباد پرداخت و اضافه کرد: برنامههای با حضور مسئولان استان در نواحی منفصل شهری و روستایی در قالب اعزام گروه جهادی و میز خدمت شکل میگیرد.
تجلیل از پدران و مادران کارمند دارای سه فرزند به بالا
وی از برگزاری کارگاه و نشست تبیین و تحلیل از مادران و پدران دارای سه فرزند و بالاتر پرداخت و گفت: این کارگاه با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار میشود.
وی از برگزاری کارگاه خودحفاظتی برای حراست ادارات استان اشاره کرد و گفت: این کارگاه نیز با همکاری سپاه و مدیریت بحران استان اجرایی خواهد شد.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه بیتالمقدس کردستان عنوان کرد: تجلیل از کارکنان فعال در برپایی میزهای خدمت و دیدار با خانواده شهدای کارمند از برنامههای دیگری است که در استان اجرا میشود.
رمضان زاده اذعان کرد: ۲۱ هزار جامعه هدف سازمان بسیج کارکنان در استان است که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۲۰ نفر بسیجی هستند و ۱۶۰ پایگاه بسیج کارمندی در و ۱۲ حوزه بسیج کارمندی در استان فعالیت دارند.
