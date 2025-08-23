ترافیک سنگین در محور چالوس دو برابر زمان معمول است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر در در کرج اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه و همچنین مسیر شمال به جنوب بین ماسال و میانک با ترافیک سنگین مواجه شده است.

به گفته وی، این شرایط باعث شده تا زمان عبور از این مسیرها برای رانندگان بیش از دو برابر زمان عادی به طول بینجامد.

زندی‌فر همچنین اشاره کرد که در آزادراه قزوین–کرج–تهران بار ترافیکی سنگین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد برقرار است؛ با این وجود، وضعیت تردد در آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و رانندگان می‌توانند این مسیرها را به عنوان راه‌های جایگزین انتخاب کنند.

این شرایط ترافیکی نگرانی‌هایی را برای مسافران و رانندگان به همراه دارد و از آن‌ها خواسته می‌شود با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند.