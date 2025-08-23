  1. سلامت
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: پزشکان ستون سلامت و نماد ایثارند

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پیامی به مناسبت روز پزشک نوشت: بی‌تردید تاریخ معاصر ایران، فداکاری‌های پزشکان در دوران جنگ ۱۲ روزه را فراموش نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پیامی روز پزشک را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

روز پزشک فرصت ارزشمندی برای پاسداشت مقام والای جامعه‌ای است که سلامت جسم و جان مردم را رسالت خویش دانسته و با علم، تعهد و ایثار، همواره در کنار بیماران و خانواده‌های آنان حضور دارند.

پزشکان در هر جامعه‌ای ستون‌های اصلی نظام سلامت به شمار می‌آیند و نقش بی‌بدیل آنان در درمان بیماران، آرامش‌بخشی به خانواده‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم بر هیچ‌کس پوشیده نیست. امروز که ایران عزیزمان در مسیر توسعه نظام سلامت و اجرای طرح‌های بزرگی همچون پزشکی خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت گام بر می‌دارد، پزشکان با دانش و تجربه ارزشمند خود، نقشی اساسی در پیشبرد این اهداف ملی ایفا می‌کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران که مأموریت خود را حمایت مالی از مردم در مسیر دریافت خدمات سلامت و پشتیبانی از تلاشگران این عرصه می‌داند، قدردان همیشگی جامعه پزشکی است و باور دارد که دستیابی به اهداف عالی نظام سلامت با همکاری، همفکری و همراهی پزشکان میسر خواهد بود.

بی‌تردید تاریخ معاصر ایران، فداکاری‌های پزشکان در دوران جنگ ۱۲ روزه را فراموش نخواهد کرد، روزهایی که کشور با شرایط سخت و غیرقابل پیش‌بینی مواجه بود، پزشکان در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و حتی در میدان عمل، با ایثار و مجاهدت مثال‌زدنی از جان مردم صیانت کردند. جامعه پزشکی با از خودگذشتگی، شبانه‌روز در کنار بیماران و مجروحان ایستادند و نشان دادند که حرفه پزشکی تنها یک شغل نیست، بلکه تعهدی انسانی و الهی است که در سخت‌ترین لحظات معنا پیدا می‌کند.

امروز نیز پزشکان کشور، با وجود همه دشواری‌ها و محدودیت‌ها، همچنان پیشگام در خدمت‌رسانی به مردم هستند و به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های سلامت، مرزهای ایثار و مسئولیت‌پذیری را جابه‌جا می‌کنند. سازمان بیمه سلامت ایران لازم می‌داند در این روز خجسته، ضمن تبریک به همه پزشکان فرهیخته، مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌ها، دلسوزی‌ها و نقش‌آفرینی آنان در ارتقای سلامت جامعه ابراز کند.

امید است با همدلی، همراهی و استمرار مجاهدت‌های جامعه پزشکی، شاهد ایرانی سالم‌تر و سربلندتر باشیم.

