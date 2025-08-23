مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: پزشکان ستون سلامت و نماد ایثارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پیامی روز پزشک را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

روز پزشک فرصت ارزشمندی برای پاسداشت مقام والای جامعه‌ای است که سلامت جسم و جان مردم را رسالت خویش دانسته و با علم، تعهد و ایثار، همواره در کنار بیماران و خانواده‌های آنان حضور دارند.

پزشکان در هر جامعه‌ای ستون‌های اصلی نظام سلامت به شمار می‌آیند و نقش بی‌بدیل آنان در درمان بیماران، آرامش‌بخشی به خانواده‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم بر هیچ‌کس پوشیده نیست. امروز که ایران عزیزمان در مسیر توسعه نظام سلامت و اجرای طرح‌های بزرگی همچون پزشکی خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت گام بر می‌دارد، پزشکان با دانش و تجربه ارزشمند خود، نقشی اساسی در پیشبرد این اهداف ملی ایفا می‌کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران که مأموریت خود را حمایت مالی از مردم در مسیر دریافت خدمات سلامت و پشتیبانی از تلاشگران این عرصه می‌داند، قدردان همیشگی جامعه پزشکی است و باور دارد که دستیابی به اهداف عالی نظام سلامت با همکاری، همفکری و همراهی پزشکان میسر خواهد بود.

بی‌تردید تاریخ معاصر ایران، فداکاری‌های پزشکان در دوران جنگ ۱۲ روزه را فراموش نخواهد کرد، روزهایی که کشور با شرایط سخت و غیرقابل پیش‌بینی مواجه بود، پزشکان در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و حتی در میدان عمل، با ایثار و مجاهدت مثال‌زدنی از جان مردم صیانت کردند. جامعه پزشکی با از خودگذشتگی، شبانه‌روز در کنار بیماران و مجروحان ایستادند و نشان دادند که حرفه پزشکی تنها یک شغل نیست، بلکه تعهدی انسانی و الهی است که در سخت‌ترین لحظات معنا پیدا می‌کند.

امروز نیز پزشکان کشور، با وجود همه دشواری‌ها و محدودیت‌ها، همچنان پیشگام در خدمت‌رسانی به مردم هستند و به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های سلامت، مرزهای ایثار و مسئولیت‌پذیری را جابه‌جا می‌کنند. سازمان بیمه سلامت ایران لازم می‌داند در این روز خجسته، ضمن تبریک به همه پزشکان فرهیخته، مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌ها، دلسوزی‌ها و نقش‌آفرینی آنان در ارتقای سلامت جامعه ابراز کند.

امید است با همدلی، همراهی و استمرار مجاهدت‌های جامعه پزشکی، شاهد ایرانی سالم‌تر و سربلندتر باشیم.