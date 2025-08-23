قاتل شهروند نرماشیری کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهجتی، در تشریح این حادثه اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله مبنی بر ایراد جرح با سلاح سرد منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان نرماشیر، بلافاصله موضوع در دستور کار این مرجع قضائی قرار گرفت.

وی افزود: با صدور دستورات قضائی و اقدام سریع عوامل انتظامی، ضارب که پس از ارتکاب قتل متواری شده بود، در کمتر از دو ساعت در منزل یکی از بستگان خود شناسایی و دستگیر شد.

به گفته رئیس حوزه قضائی نرماشیر، متهم ۳۰ ساله در بازجویی‌ها به ارتکاب قتل با سلاح سرد اعتراف کرده و امروز با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است.

بهجتی خاطرنشان کرد: جسد مقتول ۳۴ ساله برای تعیین علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات تکمیلی پیرامون انگیزه ارتکاب این جنایت همچنان ادامه دارد.