  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

عامل تیراندازی در روستای سنگ‌ سیریز زرند ۴ ساعته دستگیر شد

عامل تیراندازی در روستای سنگ‌ سیریز زرند ۴ ساعته دستگیر شد

زرند- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از دستگیری سریع عامل تیراندازی مسلحانه در روستای سنگ‌ سیریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یعقوبی، ظهر پنجشنبه در توضیح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در ساعت ۰۱:۱۰ بامداد پنجشنبه ۳۰ مردادماه، فردی که احتمال وجود اختلالات روانی در مورد وی مطرح است در روستای سنگ سیریز زرند، حسب ظاهر در پی اختلافات قبلی و خانوادگی، با استفاده از سلاح کمری اقدام به تیراندازی به سمت شخص دیگری می‌نماید. در پی این اقدام، فرد مضروب که از ناحیه سینه مجروح شده بود به مرکز درمانی منتقل شده و سپس فوت می‌نماید.

وی افزود: ضارب بلافاصله پس از تیراندازی از محل متواری شده بود، اما با اقدام سریع، هوشمندانه و میدانی مأموران نیروی انتظامی، در کمتر از چهار ساعت شناسایی و با سلاح مورد استفاده در تیراندازی، دستگیر شد.

دادستان زرند با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با جرایم خشن و خصوصاً جرایمی که در آنها از سلاح گرم استفاده می‌شود، گفت: حمل و نگهداری سلاح گرم در هر شرایطی تهدیدی جدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شود و دستگاه قضائی بدون هیچ‌گونه مماشات با عاملان چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد خواهد کرد.

یعقوبی در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی فرماندهی و پرسنل انتظامی شهرستان زرند، به ویژه کارگاهان پلیس آگاهی و پلیس اطلاعات زرند در دستگیری ضارب این پرونده گفت: پرونده این حادثه با قید فوریت و به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود و با متهم مطابق قانون برخورد قاطع و سریع صورت خواهد گرفت.

کد خبر 6567056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها