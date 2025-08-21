عامل تیراندازی در روستای سنگ‌ سیریز زرند ۴ ساعته دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یعقوبی، ظهر پنجشنبه در توضیح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در ساعت ۰۱:۱۰ بامداد پنجشنبه ۳۰ مردادماه، فردی که احتمال وجود اختلالات روانی در مورد وی مطرح است در روستای سنگ سیریز زرند، حسب ظاهر در پی اختلافات قبلی و خانوادگی، با استفاده از سلاح کمری اقدام به تیراندازی به سمت شخص دیگری می‌نماید. در پی این اقدام، فرد مضروب که از ناحیه سینه مجروح شده بود به مرکز درمانی منتقل شده و سپس فوت می‌نماید.

وی افزود: ضارب بلافاصله پس از تیراندازی از محل متواری شده بود، اما با اقدام سریع، هوشمندانه و میدانی مأموران نیروی انتظامی، در کمتر از چهار ساعت شناسایی و با سلاح مورد استفاده در تیراندازی، دستگیر شد.

دادستان زرند با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با جرایم خشن و خصوصاً جرایمی که در آنها از سلاح گرم استفاده می‌شود، گفت: حمل و نگهداری سلاح گرم در هر شرایطی تهدیدی جدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شود و دستگاه قضائی بدون هیچ‌گونه مماشات با عاملان چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد خواهد کرد.

یعقوبی در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی فرماندهی و پرسنل انتظامی شهرستان زرند، به ویژه کارگاهان پلیس آگاهی و پلیس اطلاعات زرند در دستگیری ضارب این پرونده گفت: پرونده این حادثه با قید فوریت و به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود و با متهم مطابق قانون برخورد قاطع و سریع صورت خواهد گرفت.