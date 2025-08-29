افتتاح ۵۴ پروژه با اعتبار ۱۹۵ میلیارد تومان در نرماشیر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مشکی، بعد از ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: در راستای برنامههای توسعهای شهرستان نرماشیر و با توجه به ظرفیتهای اقتصادی، کشاورزی و دامپروری، تعداد ۵۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۹۵ میلیارد تومان به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به شعار «وفاق ملی» از سوی ریاست محترم جمهوری و نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام «سرمایهگذاری برای تولید»، اولویت برنامههای توسعه شهرستان نرماشیر و تحقق شعار «کرمان برفراز» استاندار محترم کرمان را مورد تاکید قرار داد.
مشکی، سفر وزیر راه و شهرسازی به شرق استان کرمان را نویدبخش اجرای برنامههای بسیار خوبی دانست و افزود: پروژههای عمرانی که از قبل آغاز شدهاند، با جدیت پیگیری خواهند شد.
وی گفت: در حوزه آموزش و پرورش نیز اعتبارات کافی تخصیص داده شده است.
فرماندار نرماشیر، توزیع عادلانه منابع و برنامهها در راستای تحقق عدالت اجتماعی در سطح استان کرمان و به ویژه شهرستانها را از اولویتهای اصلی دولت عنوان کرد و بر استواری مدیریت محلهمحور با مشارکت مردمی، دستگاههای اجرایی، پایگاههای بسیج و تعامل سازنده با مردم تاکید کرد.
