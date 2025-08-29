  1. استانها
  2. کرمان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

افتتاح ۵۴ پروژه با اعتبار ۱۹۵ میلیارد تومان در نرماشیر

افتتاح ۵۴ پروژه با اعتبار ۱۹۵ میلیارد تومان در نرماشیر

بم- فرماندار نرماشیر از افتتاح ۵۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۹۵ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مشکی، بعد از ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: در راستای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان نرماشیر و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی و دامپروری، تعداد ۵۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۹۵ میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به شعار «وفاق ملی» از سوی ریاست محترم جمهوری و نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اولویت برنامه‌های توسعه شهرستان نرماشیر و تحقق شعار «کرمان برفراز» استاندار محترم کرمان را مورد تاکید قرار داد.

مشکی، سفر وزیر راه و شهرسازی به شرق استان کرمان را نویدبخش اجرای برنامه‌های بسیار خوبی دانست و افزود: پروژه‌های عمرانی که از قبل آغاز شده‌اند، با جدیت پیگیری خواهند شد.

وی گفت: در حوزه آموزش و پرورش نیز اعتبارات کافی تخصیص داده شده است.

فرماندار نرماشیر، توزیع عادلانه منابع و برنامه‌ها در راستای تحقق عدالت اجتماعی در سطح استان کرمان و به ویژه شهرستان‌ها را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و بر استواری مدیریت محله‌محور با مشارکت مردمی، دستگاه‌های اجرایی، پایگاه‌های بسیج و تعامل سازنده با مردم تاکید کرد.

کد خبر 6573947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها