به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین آزاد بعدازظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌ها اظهار داشت: در هفته دولت امسال ۱۵۰ طرح عمرانی و خدماتی در این شهرستان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود که مجموع اعتبار آن‌ها بیش از هزار و ۹۱ میلیارد تومان است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۱۸ طرح با اعتباری بیش از هزار و ۴۰ میلیارد تومان افتتاح و شش طرح دیگر نیز با اعتباری بالغ بر ۵۰۳ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین سه طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۵۱ میلیارد تومان در این ایام آغاز می‌شود.

فرماندار ویژه خوی طرح‌های شاخص هفته دولت در شهرستان را شامل گیت محور ایواوغلی ماکو در حوزه حمل‌ونقل، مخزن آب شرب قطور برای تأمین پایدار آب در مناطق مرزی و احداث مدرسه علامه حلی به عنوان نمادی از توسعه آموزشی برشمرد.

آزاد با بیان اینکه رویکرد اصلی دولت در اجرای این پروژه‌ها توسعه عدالت و رفع محرومیت است، تصریح کرد: بخش مهمی از طرح‌ها به منظور ارتقای خدمات عمومی و تقویت زیرساخت‌های روستایی و بخش‌های مختلف شهرستان اجرایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اعتبارات استانی، پیگیری برای افزایش سهم خوی از منابع ملی با حمایت استاندار آذربایجان غربی و نماینده مردم خوی در مجلس در دستور کار قرار دارد.