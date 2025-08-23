موکب «جوادالائمه ورامین»؛ پنج سال خادمی عاشقانه در حریم رضوی

فتح الله فرجی، مسئول موکب جوادالائمه (ع) ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بچه‌های ما عمدتاً جوان هستند و به صورت ۲۴ ساعته و عاشقانه مشغول پذیرایی از زوارند. از نماز صبح تا نماز صبح روز بعد، از حلیم و عدسی گرفته تا فلافل و انواع نوشیدنی‌ها، هر آنچه در توان داریم را برای خدمت‌رسانی به این بزرگواران به کار می‌گیریم.

مسئول موکب جوادالائمه (ع) ورامین در ادامه با بیان ارادت قلبی خود به ائمه اطهار (ع)، افزود: من هر چه خواسته‌ام از پسر این سلطان (امام رضا) گرفته‌ام. این خانواده بدهکار کسی نمی‌مانند و پدر این آقا کمترین کاری که می‌تواند بکند، مرده زنده کردن است.

وی با ذکر خاطره‌ای از یک استیصال در خصوص کارهای موکب، گفت: در لحظات دشوار به حرم امام رضا (ع) رفته و از ایشان مدد خواسته است. او همچنین با تأکید بر مدد گرفتن از امام جواد (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س)، بیان کرد که اذن دخول حرم امام رضا (ع) را ابتدا از خواهر بزرگوارشان می‌گیرد.

فرجی همچنین از راه‌اندازی غرفه جدیدی با عنوان "کودکان امام رضایی" خبر داد و بیان کرد: با هدایایی که تهیه کرده‌ایم، کودکان با کشیدن نقاشی از حرم، کادو دریافت می‌کنند. هدف ما این است که این کار در ذهن کودک حک شود و در آینده به یاد داشته باشد که در حرم امام رضا (ع) خاطره‌ای زیبا داشته است. این فعالیت همان جهاد تبیینی است که حضرت امام خامنه ای می‌فرمایند.