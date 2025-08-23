پذیرایی از زائران علی‌ بن موسی رضا (ع) در قاب دوربین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای نخستین با در سطح کشور، نحوه پذیرایی زائران و کاروان‌های پیاده عازم سفر به مشهد در ورودی این شهر، در قالب مسابقه عکاسی «مُلک‌آفتاب» در قاب دوربین عکاسان کشور قرار می‌گیرد.

شهردار مُلک‌آباد از توابع شهرستان مشهد افزود: محور این رقابت فرهنگی فعالیت خدماتی شهرداری‌ها در مسیر سفر، قدم طلایی و مملو از عشق زائران پیاده و نیز موکب و موکب‌دارهای فعال در مسیر است.

وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار، بیستم شهریور ماه جاری است، گفت: شرکت در جشنواره برای تمامی علاقمندان آزاد و به دنبال آن هستیم تا هر آنچه از زیبایی‌های معنوی که در ورودی شهر مشهد و به خصوص در خطه ملک‌آباد چشم نوازی می‌کند، به تصویر کشیده شود.

رجبی اضافه کرد: هر چند تاریخ وقوع عکس محدود به زمانی خاصی نیست، اما شاید بهترین زمانی برای به تصویر کشیدن شکوه این سفر معنوی، ایام دهه آخر صفر و روزهای منتهی به سالروز شهادت حضرت ثامن الحجج (ع) باشد.

شهردار مُلک‌آباد از توابع شهرستان مشهد از حمیدرضا گیلانی‌فر، سیده نسرین شاه‌محمدی و محمدرضا چایفروش به عنوان دبیران جشنواره یاد کرد و گفت: دبیر مسابقه نیز مسعود سلیمانی سپهر است.

وی در پیوند با مقررات شرکت در جشنواره افزود: حداکثر آثار ارسالی برای هر بخش عکس پنج قطعه و رقابت در ۲ بخش تلفن همراه و دوربین حرفه‌ای است.

رجبی گفت: ارسال آثار باید به محیط مجازی ایتا به شماره ۰۹۱۵۹۵۱۴۵۱۵ انجام شود و جوایز بخش دوربین حرفه‌ای به ترتیب نفر نخست ۱۵۰، نفر دوم صد و نفر سوم ۵۰ میلیون ریال و جوایز بخش تلفن همراه نیز به ترتیب نفر نخست صد، نفر دوم ۷۰ و نفر سوم ۵۰ میلیون ریال است.