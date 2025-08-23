  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

پذیرایی از زائران علی‌ بن موسی رضا (ع) در قاب دوربین

تربت حیدریه - شهردار ملک آباد گفت: نحوه پذیرایی زائران و کاروان‌های پیاده عازم سفر به مشهد در ورودی این شهر، در قالب مسابقه عکاسی «مُلک‌آفتاب» در قاب دوربین عکاسان کشور قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای نخستین با در سطح کشور، نحوه پذیرایی زائران و کاروان‌های پیاده عازم سفر به مشهد در ورودی این شهر، در قالب مسابقه عکاسی «مُلک‌آفتاب» در قاب دوربین عکاسان کشور قرار می‌گیرد.

شهردار مُلک‌آباد از توابع شهرستان مشهد افزود: محور این رقابت فرهنگی فعالیت خدماتی شهرداری‌ها در مسیر سفر، قدم طلایی و مملو از عشق زائران پیاده و نیز موکب و موکب‌دارهای فعال در مسیر است.

وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار، بیستم شهریور ماه جاری است، گفت: شرکت در جشنواره برای تمامی علاقمندان آزاد و به دنبال آن هستیم تا هر آنچه از زیبایی‌های معنوی که در ورودی شهر مشهد و به خصوص در خطه ملک‌آباد چشم نوازی می‌کند، به تصویر کشیده شود.

رجبی اضافه کرد: هر چند تاریخ وقوع عکس محدود به زمانی خاصی نیست، اما شاید بهترین زمانی برای به تصویر کشیدن شکوه این سفر معنوی، ایام دهه آخر صفر و روزهای منتهی به سالروز شهادت حضرت ثامن الحجج (ع) باشد.

شهردار مُلک‌آباد از توابع شهرستان مشهد از حمیدرضا گیلانی‌فر، سیده نسرین شاه‌محمدی و محمدرضا چایفروش به عنوان دبیران جشنواره یاد کرد و گفت: دبیر مسابقه نیز مسعود سلیمانی سپهر است.

وی در پیوند با مقررات شرکت در جشنواره افزود: حداکثر آثار ارسالی برای هر بخش عکس پنج قطعه و رقابت در ۲ بخش تلفن همراه و دوربین حرفه‌ای است.

رجبی گفت: ارسال آثار باید به محیط مجازی ایتا به شماره ۰۹۱۵۹۵۱۴۵۱۵ انجام شود و جوایز بخش دوربین حرفه‌ای به ترتیب نفر نخست ۱۵۰، نفر دوم صد و نفر سوم ۵۰ میلیون ریال و جوایز بخش تلفن همراه نیز به ترتیب نفر نخست صد، نفر دوم ۷۰ و نفر سوم ۵۰ میلیون ریال است.

