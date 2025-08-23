احداث مجتمع فرهنگی هنری نیاز جدی خوانسار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجی شریفی، بعداً ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اشاره به جایگاه خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران و خبررسانان زبان گویای جامعه هستند و بر افکار عمومی تأثیرگذاری جدی دارند، به همین دلیل تکریم آنها و تقویت رسانههای شهرستان از ضروریات است.
وی با بیان اینکه این نشست به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار برگزار شده، افزود: متأسفانه برخی حتی از مسئولان از فعالیتهای فرهنگی ارشاد چندان اطلاعی ندارند و به همین دلیل وظیفه خود دانستم تا بخشی از ظرفیتها و فعالیتهای این اداره را برای اصحاب رسانه تشریح کنم.
ضرورت احداث مجتمع فرهنگی هنری در خوانسار
حاجی شریفی ادامه داد: یکی از نیازهای جدی شهرستان خوانسار، احداث مجتمع فرهنگی هنری است؛ چرا که نبود چنین مجموعهای با وجود قدمت و پیشینه فرهنگی این شهرستان، بسیار محسوس است. مجتمع فرهنگی هنری تنها یک سالن سینما نیست بلکه شامل آمفیتئاتر، نگارخانه، اتاقهای فرهنگی و حتی اتاق خبر مطبوعات خواهد بود و میتواند بسیاری از ظرفیتهای شهرستان را بالفعل کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت رسانهها و نشریات در شهرستان گفت: جای نشریات مکتوب و الکترونیکی در خوانسار خالی است و خبرنگاران میتوانند با دریافت مجوز پایگاه خبری یا نمایندگی از خبرگزاریهای رسمی کشور، فعالیت خود را رسمیت بخشیده و از مزایای حمایتی آن نیز بهرهمند شوند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانسار در ادامه برخی اقدامات انجام شده این اداره از ابتدای سال ۱۴۰۳ را برشمرد و گفت: برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی، حمایت از برگزاری بیش از ۲۰ نمایشگاه هنری، برگزاری نمایشگاه کتاب، اجرای دهها مراسم فرهنگی و هنری، حمایت از محافل قرآنی و ادبی، صدور مجوز برای تعزیهخوانیها، حمایت از هنرمندان در قالب بیمه و کارت هنر، برگزاری مسابقات کتابخوانی و برنامههای مرتبط با جهاد تبیین بخشی از فعالیتهای صورتگرفته بوده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز با همراهی اصحاب رسانه، «اتاق خبر خوانسار» نیز راهاندازی میشود تا اخبار و اطلاعات شهرستان به صورت منسجم و دقیق اطلاعرسانی شود. این اتاق خبر با همکاری خبرنگاران شهرستان میتواند نقشی مؤثر در انتقال صحیح رویدادهای محلی داشته باشد.
حاجی شریفی ضمن قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان خوانسار گفت: امیدواریم با همدلی و همراهی اهالی رسانه و دستگاههای فرهنگی بتوانیم مسیر توسعه فرهنگی شهرستان را هموار کنیم.
