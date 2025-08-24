رضا شهیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت، در مجموع ۵۳ پروژه در بخش‌های مختلف شهرستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، آب‌رسانی، کشاورزی، صنعت و معدن و راه‌سازی تعریف شده است، افزود: اعتبار این طرح‌ها بالغ بر ۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکت بخش خصوصی تأمین شده است.

شهیدیان گفت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال به تعداد ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و بیش از ۲۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم، زمینه ارتقای سطح خدمات عمومی در مناطق شهری و روستایی سیریک را فراهم می‌کند.

فرماندار سیریک با اشاره به نقش محوری دولت در توسعه مناطق محروم، در تشریح فصول مختلف این پروژه‌ها بیان کرد: در بخش مرکزی شهرستان سیریک با ۳۱ پروژه و با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال و همچنین در بخش بمانی این شهرستان با ۲۲ پروژه و با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان در هفته دولت تقدیم مردم عزیز شهرستان می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در فصل آموزش ۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان، در فصل بهداشت و درمان ۲ پروژه با اعتباری بالغ ۳۶ میلیارد تومان، در بخش کشاورزی، شیلات و منابع طبیعی ۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان از جمله پروژه‌هایی است که در سطح شهرستان در هفته دولت به اجرا در می‌آید.

فرماندار سیریک اضافه کرد: همچنین در حوزه انرژی ۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، در حوزه صنعت و معدن ۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در فصل عمران شهری و روستایی ۲۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۹ میلیارد تومان می‌باشد.

شهیدیان با بیان اینکه، هدف ما تمرکز بر زیرساخت‌های اساسی است تا ضمن ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای، رفاه مردم منطقه نیز افزایش یابد، تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان مرکز عکس برداری (رادیولوژی، سونوگرافی و سی تی اسکن افتتاح خواهد شد.

فرماندار سیریک خاطرنشان کرد: با افتتاح این طرح‌ها گامی مهم در راستای توسعه متوازن شهرستان برداشته می‌شود و امیدواریم با همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی شاهد شکوفایی بیشتر سیریک باشیم.

شهیدیان در پایان اضافه کرد: کلنگ قطعه سوم باند دوم جاده میناب- سیریک به طول ۳۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱,۶۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت امسال به زمین زده خواهد شد و طی سه سال به بهره‌برداری خواهد رسید.