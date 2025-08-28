به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف شهرستان سیریک به بهره‌برداری رسیدند.

فرماندار شهرستان سیریک در این مراسم نیز با تبریک هفته دولت و با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های زیرساختی در شهرستان گفت: این پروژه‌ها در راستای ارتقا خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم اجرا شده و زمینه‌ساز توسعه پایدار در شهرستان خواهد بود.

رضا شهیدیان، بیان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها بخشی از نیازهای اساسی شهرستان را پوشش می‌دهد و به‌ویژه در حوزه اشتغال و سلامت نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

شهیدیان با اشاره به اینکه، این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف شهرستان سیریک به بهره‌برداری رسید افزود:

شهیدیان بیان کرد: پروژه‌های افتتاح‌شده در حوزه‌های اقتصادی، ورزشی و درمانی شامل پروژه‌های شرکت نیروی توزیع برق، مرکز تصویربرداری دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام سجاد (ع)، کارخانه بتن آماده پادگانه، رونمایی از ۱۵ دستگاه ماشین آلات شهرداری‌های بندر سیریک و گروگ و دهیاری‌های بخش مرکزی، مجتمع تجاری رفاهی ساحل مکران، مرکز جامع سلامت شهری استیجاری بندر کوهستک و مدرسه ۶ کلاسه خیر حاج ابراهیم ملاحی در شهر بندر کوهستک است که تقدیم مردم عزیز شهرستان سیریک شد.

وی اضافه کرد: افتتاح این پروژه‌ها علاوه بر تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و ورزشی شهرستان، می‌تواند نقشی اساسی در ارتقای سطح خدمات درمانی و رفاه مردم سیریک داشته باشد.

فرماندار سیریک با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها یکی از مطالبات اساسی مردم شهرستان بوده است، اظهار داشت: با افتتاح این طرح‌ها بخش مهمی از مشکلات اشتغال، ورزش و درمان در شهرستان برطرف خواهد شد، و زمینه ایجاد اشتغال مستقیم برای ۹۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۱۵۰ نفر در شهرستان فراهم شده و سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی و پیشرفت پایدار منطقه ایفا خواهد شد.