افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳ پروژه عمرانی در شهر امام حسن (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی صبح پنجشنبه در این مراسم با اشاره به همزمانی این طرح‌ها با چهارمین روز از هفته دولت اظهار کرد: توسعه و ارتقای زیرساخت‌های شهری از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان دیلم است و در همین راستا سه پروژه مهم عمرانی در شهر امام حسن با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی شد.

وی با تشریح جزئیات این طرح‌ها بیان کرد: پروژه بهسازی کامل میدان شهدا همراه با پایش تصویری با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال آغاز شد که علاوه بر نوسازی فضای شهری، با نصب دوربین‌های مداربسته مدرن، امنیت اجتماعی و ترافیکی این محور اصلی شهر به طور چشمگیری ارتقا خواهد یافت.

رضایی افزود: همچنین در راستای تجهیز ناوگان خدمات شهری، یک دستگاه خودرو آتش‌نشانی و یک دستگاه خودروی حمل میت با اعتباری معادل ۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مجموعه شهرداری امام حسن افزوده شد. این اقدام در راستای افزایش توان خدمات‌رسانی و ارتقای کرامت شهروندان انجام گرفته است.

بخشدار امام حسن (ع) ادامه داد: سومین پروژه نیز زیرسازی، جدول‌گذاری و اجرای گذرهای اراضی تفکیک‌شده شهرک شهید رئیسی با اعتباری بالغ بر ۱۵۵ میلیارد ریال است که اجرای آن زمینه‌ساز توسعه آینده و تحقق عدالت عمرانی در این شهرک خواهد بود.

وی مجموع اعتبارات سه پروژه را بیش از ۲۳۳ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با نظارت دقیق و اجرای باکیفیت، تلاش داریم ثمرات این طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زندگی شهروندان منتقل شود.