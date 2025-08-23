آب شرب در روستای شانق شهرستان اراک پایدار شد

سعید سرآبادانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای منابع آبی گذشته روستای شانق، از جمله وابستگی به چشمهای با دبی بسیار پایین و آبرسانی سیار، مجموعه آبفای استان مرکزی با تلاش و همت مضاعف، طرح آبرسانی به این روستا را با موفقیت به سرانجام رساند.
وی حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب، ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ آب، اجرای ۴۰۰ متر خط انتقال برق، اجرای ۱۳۰۰ متر خط انتقال آب، احداث یک باب مخزن ذخیره با ظرفیت ۵۰ مترمکعب را ازجمله اقدامات صورت گرفته در راستای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی در این روستا عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: این طرح نهتنها دسترسی پایدار اهالی روستا به آب شرب سالم را تضمین میکند، بلکه گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه است و ما در شرکت آبفا متعهد هستیم که با بهرهگیری از تمام ظرفیتها، خدمات آبرسانی را به تمامی نقاط استان گسترش دهیم.
وی عنوان کرد: پیش از اجرای این طرح، منابع تأمین آب شرب روستای شانق از طریق یک چشمه با دبی نیم لیتر بر ثانیه و آبرسانی سیار تأمین میشد که پاسخگوی نیاز اهالی نبود و شرکت آبفا استان مرکزی با تمام توان برای توسعه زیرساختهای آبرسانی و تحقق عدالت در دسترسی به آب در مناطق روستایی تلاش میکند.
سرآبادانی اعتبار هزینه شده در این طرح را ۵۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این طرح، نمونهای از تلاشهای بیوقفه مجموعه آبفای استان مرکزی برای رفع مشکلات آبرسانی و تأمین نیازهای اساسی روستاییان است.
روستای شانق از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک با ۱۴۰ نفر جمعیت و ۷۴ فقره انشعاب آب تحت پوشش خدمات آبرسانی پایدار قرار گرفته است.
نظر شما