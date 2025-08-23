همایش «دختران عاشورایی» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه شنبه شب در این آئین، ضمن تسلیت ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: این ایام از بزرگترین مصائب امت اسلامی است و باید در چنین روزهایی بیش از پیش به سیره و آموزههای اهلبیت (ع) توجه شود.
حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنیحسینی با اشاره به فرمایش رسول اکرم (ص) درباره امام رضا (ع) افزود: پیامبر اسلام (ص) خبر داده بود که پارهای از وجودش در سرزمین خراسان دفن خواهد شد، همان تعبیری که درباره حضرت زهرا (س) فرمودند، در مورد امام رضا (ع) نیز به کار برده شد.
وی با بیان اینکه حرم مطهر امام رضا (ع) پناهگاه گرفتاران و مأمن دلهای اندوهگین است، تصریح کرد: رسول خدا (ص) فرمود: هیچ انسان دردمند و گرفتار به زیارت حضرت رضا (ع) نمیرود مگر آنکه خداوند گرفتاری او را برطرف میکند، این ویژگی جلوهای از رأفت بینظیر امام هشتم است که در میان همه ائمه (ع) محسوستر و برجستهتر جلوه یافته است.
حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: در زیارتنامه جوادیه، حضرت امام رضا (ع) به عنوان امام رئوف و همدم اندوههای روز عاشورا معرفی شدهاند، امام رضا (ع) پاسدار پیام عاشورا و یادآور مظلومیت امام حسین (ع) بودند و همواره بر لعن دشمنان اهلبیت (ع) که با زبان و شماتت نیز به مقابله برخاستند، تأکید داشتند.
امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماجرای ولایتعهدی تحمیلی مأمون عباسی اظهار کرد: هدف اصلی مأمون از تحمیل ولایتعهدی، مشروعیتبخشی به حکومت خود بود؛ در حالی که امام رضا (ع) هیچگاه به صورت حقیقی این جایگاه را نپذیرفت، حضور سه ساله امام رضا (ع) در ایران مملو از وقایع مهم تاریخی است که حدیث سلسلهالذهب در نیشابور و اقامه نماز باران از جمله برجستهترین آنها به شمار میرود.
وی همچنین با اشاره به زخمزبانهای دشمنان در دوران بیفرزندی امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: با ولادت امام جواد (ع)، امیدی تازه در میان شیعیان دمیده شد و حضرت فرمود هیچ مولودی برای شیعیان بابرکتتر از امام جواد (ع) نبود.
حجت الاسلام رکنیحسینی در پایان تأکید کرد: ایران اسلامی به برکت وجود مضجع شریف امام رضا (ع) از جایگاهی بیبدیل در جهان اسلام برخوردار است و امید داریم عزاداریهای این ایام به امضای حضرت ولیعصر (عج) و تأیید امام رضا (ع) برسد و همگان در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت آن امام همام بهرهمند شوند.
