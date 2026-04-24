به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد زارعی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان اسلامآبادغرب، با اشاره به سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و تشریح معنای لقب «صادق» با استناد به آیات قرآن کریم، اظهار کرد: بر اساس آیه ۱۷۷ سوره بقره، ایمان واقعی به خدا، انفاق در راه خدا، اقامه نماز، پرداخت حقوق شرعی، وفای به عهد و صبر در برابر مشکلات و جنگ، از ویژگیهای انسان صادق است.
وی با تطبیق این ویژگیها با سیره امام راحل، افزود: امام خمینی (ره) با ایمان راسخ به وعدههای الهی، در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی با قاطعیت ایستاد و با پرورش شاگردانی چون شهید قاسم سلیمانی، جبهه مقاومت را تقویت کرد.
امام جمعه اسلامآبادغرب تصریح کرد: امام راحل در برخورد با اموال و هدایای شخصی نیز بسیار دقیق بود و تمام آنها را صرف امور خیریه و کمک به نیازمندان میکرد و هیچگاه در زندگی شخصی خود از آنها بهرهمند نمیشد.
حجتالاسلام زارعی با تاکید بر اهتمام امام (ره) به اقامه نماز و وفای به عهد، بیان کرد: تمامی دیدارهای ایشان به نماز جماعت ختم میشد و در رعایت عهد و پیمان با مردم و دفاع از انقلاب و قانون، همواره ثابتقدم بودند، همانطور که در فتنه ۸۸ نیز در برابر فشارهای سنگین کوتاه نیامدند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله روز بزرگداشت احمد بن موسی (شاهچراغ)، سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس، ولادت امام رضا (ع)، سالروز شکست آمریکا در ویتنام و روز ملی خلیج فارس، این مناسبتها را نماد ایستادگی مردم در برابر استکبار دانست.
امام جمعه اسلامآبادغرب با گرامیداشت ولادت امام رضا (ع) و افتتاح چایخانه آن حضرت در این شهرستان، بر اهمیت زیارت اهل بیت (ع) و جایگاه آن در روایات تأکید کرد و افزود: زیارت امام رضا (ع) ثوابی معادل حج و عمره دارد و در ایام دهه کرامت، توسل به آن حضرت و طلب یاری در برابر ظلم و ستم استکبار جهانی بسیار مؤثر است.
حجتالاسلام زارعی در پایان با ذکر خاطراتی از بزرگان و علمای دین در خصوص اهمیت زیارت امام رضا (ع)، از نمازگزاران خواست تا در زیارت خود، علاوه بر خواستههای مادی، توجه معنوی و قرار گرفتن در زمره دغدغههای امام را نیز از ایشان طلب کنند.
