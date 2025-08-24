برگزاری باشکوه مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) در شهرستان ملایر

حجتالاسلام احمد فارسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت این ایام، اظهار کرد: برنامههای عزاداری در سطح شهرستان از روزهای گذشته آغاز شده و با شور و حال معنوی خاصی در حال برگزاری است.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری در روز بیست و هشتم صفر، گفت: دسته عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) از میدان امام حسین (ع) به سمت مصلای حضرت ابوالفضل (ع) با حضور پرشور مردم و هیئتهای مذهبی برگزار شد.
حجتالاسلام فارسی افزود: در شب شهادت امام رضا (ع)، مراسمهای عزاداری و سخنرانی در سطح مساجد، حسینیهها، تکایا و هیئتهای مذهبی شهرستان برگزار شد و فضای شهر رنگ و بوی معنوی خاصی به خود گرفت.
وی ادامه داد: همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، دسته عزاداری از مقابل مسجد امام رضا (ع) از سمت خیابان طالقانی و میدان امام خمینی (ره) حرکت کرده و مردم با نوای یا رضا (ع) به سوگواری پرداختند.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر همچنین از برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی در این ایام خبر داد و گفت: برپایی محافل انس با قرآن، یادوارههای شهدا، مراسم عزاداری در بقاع متبرکه و امامزادگان، روضههای خانگی، و ایستگاههای صلواتی در سطح شهر از جمله برنامههایی است که همزمان با این مناسبتهای مذهبی در حال اجراست.
وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت مردم، هیئتهای مذهبی و نهادهای فرهنگی شهرستان، بر اهمیت حفظ شعائر دینی و ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) در جامعه تأکید کرد.
نظر شما