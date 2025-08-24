  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۶

توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی باید توسط دولت انجام شود

بیرجند _ وزیر دادگستری گفت: توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی باید به طور مستقیم توسط دولت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی شب گذشته در حاشیه جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه برنج وارداتی با ارز ترجیحی دارای قیمت مصوب است، اما در بسیاری موارد به دست مردم نمی‌رسد و صرف بازرسی‌ها نیز قادر به رفع این مشکل نیست، از همین رو پیشنهاد شده دولت به‌طور مستقیم مسئولیت توزیع آن را بر عهده بگیرد.

وی افزود: بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی مأمور توزیع برنج وارداتی خواهد شد تا این کالا با قیمت مصوب و کیفیت مناسب به دست مردم برسد و از کمبود یا نوسانات قیمتی در بازار جلوگیری شود.

رحیمی تصریح کرد: این اقدام موجب رعایت عدالت در توزیع و حمایت از خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان خواهد شد.

وزیر دادگستری همچنین خراسان جنوبی را از استان‌های موفق در بحث تنظیم بازار دانست و گفت: برگزاری منظم جلسات ستاد تنظیم بازار و پیگیری‌های استاندار موجب شده بیش از ۱۰ هزار بازرسی در استان انجام شود که تنها حدود ۴۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.

