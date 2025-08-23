به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی عصر شنبه در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ ۱۲ روزه و تبریک هفته دولت اظهار داشت: مهم‌ترین موضوع در تنظیم بازار، تأمین کالا است که در سطح ملی و استانی باید با دقت مدیریت شود.

وی افزود: برنج وارداتی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود باید با قیمت مصوب دولتی در بازار عرضه شود؛ این موضوع در برخی اقلام رعایت شده اما در مورد بعضی دیگر از انواع برنج‌های وارداتی تاکنون به درستی اجرا نشده است.

وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری گفت: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند باید به موقع تعیین قیمت شوند و سایر کالاها نیز بر اساس ضوابط موجود توسط اتاق‌های اصناف قیمت‌گذاری گردند تا از بروز گران‌فروشی و احتکار جلوگیری شود.

رحیمی تصریح کرد: در صورت نبود نظارت صحیح، افراد سودجو تخلف خواهند کرد؛ موضوعی که در سراسر کشور وجود دارد و برای رفع آن اقدامات مختلفی در حال انجام است.

وی با اشاره به عملکرد بازرسی‌ها در خراسان جنوبی افزود: انجام ۱۰ هزار مورد بازرسی و تشکیل تنها ۴۰۰ پرونده تخلف در استان نشان‌دهنده رویکرد مثبت و کارآمد در این زمینه است.

رحیمی خاطرنشان کرد: در خراسان جنوبی با پیگیری‌های استاندار، بازرسی‌ها به شکل مطلوب انجام می‌شود. همچنین تعزیرات حکومتی به عنوان یک دستگاه شبه‌قضایی وظیفه رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد و پیشنهاد داده‌ایم کارگروهی ملی برای رسیدگی بهتر به این تخلفات تشکیل شود تا نتیجه آن کنترل مؤثرتر بازار باشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه مردم از تورم گلایه دارند، افزود: نارضایتی بیشتر مردم مربوط به افزایش بی‌رویه قیمت برخی کالاها و پایین بودن کیفیت آن‌هاست.

وی تأکید کرد: نان باید با قیمت مصوب و کیفیت مناسب به دست مردم برسد و همچنین کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند باید با مدیریت و نظارت دولت در بازار توزیع شوند.