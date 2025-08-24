  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

حرم رضوی در روز شهادت امام رضا(ع)

مشهد- همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) حرم مطهر رضوی میزبان عزاداران و دلدادگان اهل بیت است.

دریافت 23 MB

فیلم: سارا احمدی

کد خبر 6568901

