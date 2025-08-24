https://mehrnews.com/x38QVd ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳ کد خبر 6568901 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳ حرم رضوی در روز شهادت امام رضا(ع) مشهد- همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) حرم مطهر رضوی میزبان عزاداران و دلدادگان اهل بیت است. دریافت 23 MB فیلم: سارا احمدی کد خبر 6568901 کپی شد مطالب مرتبط مشهدالرضا در سوگ؛ حضور میلیونی زائران در سالروز شهادت امام هشتم حال و هوای خیابان های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا(ع) عزاداری شب شهادت امام رضا(ع) در مشهد - ۲ عزاداری شب شهادت امام رضا(ع) در مشهد - ۱ علی بن موسی الرضا؛امامی مبارز و مجاهدی خستگی ناپذیر برچسبها خراسان رضوی مشهد ایران امام رضا(ع)
