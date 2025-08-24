مراسم شهادت امام رضا (ع) در بیش از بیست هیئت مذهبی شهرستان بهار

مهدی قربانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت سالروز شهادت امام هشتم حضرت امام رضا (ع) و ایام پایانی ماه صفر، اظهار کرد: همزمان با شب شهادت امام رضا (ع)، مراسم عزاداری و سوگواری در بیش از بیست هیئت مذهبی شهرستان بهار برگزار شد.

رئیس شورای هیئت های مذهبی شهرستان بهار با بیان اینکه در سالروز شهادت امام رضا (ع) نیز دسته عزاداری از مسجد باب‌الحوائج تا گلزار شهدای شهرستان بهار حرکت کرده و عزاداری کرده‌اند، افزود: در تعدادی از هیئت‌ها، مراسم عزاداری از شب گذشته آغاز شده و تا امشب نیز ادامه دارد.

قربانی با اشاره به اینکه شهرستان بهار دارای ۱۸۰ هیئت مذهبی فعال است که در مناسبت‌های مختلف مذهبی، اعم از ایام عزاداری و جشن‌های مذهبی، برنامه‌های متنوعی برگزار می‌کنند، گفت: اطعام‌دهی، برگزاری مراسم روضه‌های خانگی، عزاداری در حسینیه‌ها و تکایا از جمله برنامه‌های اجرا شده در سالروز شهادت امام رضا (ع) در این شهرستان بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم‌ها نشان‌دهنده عمق ارادت و عشق آنان به اهل بیت (ع) و استمرار سنت‌های مذهبی در شهرستان بهار است.