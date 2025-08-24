افزایش ۶۰ درصدی عملیات های امداد و نجات در ایلام

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای این جمعیت طی پنج ماه نخست سال جاری موفق به اجرای ۲۲۴ ماموریت خدمات مناسبتی، ۱۳۱ مورد حادثه جادهای، ۵۶ مراجعه حضوری به پایگاهها، ۴۱ عملیات امداد کوهستان، ۳۲ فوریت پزشکی، ۲۱ پشتیبانی عملیاتی آتشسوزی جنگل و مراتع، سه عملیات مقابله با سیل و آبگرفتگی و چهار حادثه محیطهای آبی شدهاند.
وی افزود: در این حوادث، ۴۷۲ مصدوم توسط آمبولانسهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل و ۵۱۷ مصدوم دیگر به صورت سرپایی مداوا شدهاند.
محمدیمقدم با اشاره به فعالیت ۷۴۸ تیم عملیاتی شامل یکهزار و ۱۵۶ نجاتگر و پرسنل در سطح استان، گفت: در اجرای این ماموریتها دهها دستگاه خودروی امدادی مجهز به تجهیزات نجات بهکارگیری شده است.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام، ۱۹ پایگاه ثابت و موقت در سطح استان فعال بوده و بیشترین حوادث در شهرستان مهران با ۲۳۰ حادثه، سیروان با ۴۳ حادثه و ایلام با ۳۴ حادثه به ثبت رسیده است.
محمدیمقدم خاطرنشان کرد: عملیاتهای امداد و نجات در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته و شماره ندای امداد ۱۱۲ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و اعزام تیمهای عملیاتی به حوادث مختلف است.
