۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

کولیوند: خدمت به زائران امام رضا (ع) استمرار فرهنگ عاشورا و راه شهداست

رئیس جمعیت هلال‌احمر در آئین شکرانه خدمت تأکید کرد: امدادگران جوان باید آماده محرومیت‌زدایی و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در آئین شکرانه خدمت جمعیت هلال‌احمر در دهه پایانی ماه صفر، خدمت به زائران امام رضا (ع) و دیگر اماکن زیارتی را استمرار فرهنگ عاشورا و ادامه راه شهدا دانست و اظهارداشت: امروز اگر از شما تجلیل می‌کنیم، سرآغاز یک مأموریت تازه است نه پایان راه. جوانان هلال‌احمر باید برای محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی اجتماعی و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور آماده شوند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی امدادگران در خدمات امداد و نجات، بهداشت و درمان، اسکان اضطراری و کمک‌رسانی در شرایط سخت اظهار کرد: این فعالیت‌ها نه‌تنها خدمت به مردم است، بلکه تمرینی برای زندگی، مهارت‌آموزی و هویت‌بخشی به نسل جوان محسوب می‌شود.

کولیوند با یادآوری پیوند جهاد خدمت با جهاد شهادت، شهدای هلال‌احمر را الگو و سرمایه‌ای ماندگار برای این نهاد دانست و گفت: امدادگران ما در جنگ و زیر بمباران هم بدون هیچ وسیله دفاعی خدمت‌رسانی کردند و امروز شما جوانان ادامه‌دهنده همان مسیر نورانی هستید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: هر حرکت کوچک امدادگران، پیامی‌بزرگ برای جامعه دارد؛ از راندن ویلچر برای زائر گرفته تا نجات جان یک فرد با عملیات احیا. این خدمات هم اجر دنیوی دارد و هم پاداش اخروی.

کولیوند با بیان اینکه هلال‌احمر در اصل جمعیت امام حسین (ع) است، خاطرنشان کرد: جوانان هلال‌احمر نشان دادند که کار و خدمت بی‌منت می‌تواند به هویت‌یابی جوان ایرانی و تقویت روحیه ولایت‌پذیری و مقاومت منجر شود.

