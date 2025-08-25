کولیوند: خدمت به زائران امام رضا (ع) استمرار فرهنگ عاشورا و راه شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در آئین شکرانه خدمت جمعیت هلال‌احمر در دهه پایانی ماه صفر، خدمت به زائران امام رضا (ع) و دیگر اماکن زیارتی را استمرار فرهنگ عاشورا و ادامه راه شهدا دانست و اظهارداشت: امروز اگر از شما تجلیل می‌کنیم، سرآغاز یک مأموریت تازه است نه پایان راه. جوانان هلال‌احمر باید برای محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی اجتماعی و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور آماده شوند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی امدادگران در خدمات امداد و نجات، بهداشت و درمان، اسکان اضطراری و کمک‌رسانی در شرایط سخت اظهار کرد: این فعالیت‌ها نه‌تنها خدمت به مردم است، بلکه تمرینی برای زندگی، مهارت‌آموزی و هویت‌بخشی به نسل جوان محسوب می‌شود.

کولیوند با یادآوری پیوند جهاد خدمت با جهاد شهادت، شهدای هلال‌احمر را الگو و سرمایه‌ای ماندگار برای این نهاد دانست و گفت: امدادگران ما در جنگ و زیر بمباران هم بدون هیچ وسیله دفاعی خدمت‌رسانی کردند و امروز شما جوانان ادامه‌دهنده همان مسیر نورانی هستید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: هر حرکت کوچک امدادگران، پیامی‌بزرگ برای جامعه دارد؛ از راندن ویلچر برای زائر گرفته تا نجات جان یک فرد با عملیات احیا. این خدمات هم اجر دنیوی دارد و هم پاداش اخروی.

کولیوند با بیان اینکه هلال‌احمر در اصل جمعیت امام حسین (ع) است، خاطرنشان کرد: جوانان هلال‌احمر نشان دادند که کار و خدمت بی‌منت می‌تواند به هویت‌یابی جوان ایرانی و تقویت روحیه ولایت‌پذیری و مقاومت منجر شود.