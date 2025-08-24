مراسم تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین معنوی که مدیرکل بازرسی، امور حقوقی و مدیریت عملکرد استانداری بوشهر نیز حضور داشت، شرکت کنندگان با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه بر مزار مطهر شهدای شهرستان به مقام شهدا ادای احترام کردند و با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، شهدای والامقام، امام (ره) و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

فرماندار گناوه صبح یکشنبه در این آئین با تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا و تبریک آغاز هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت امسال که با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده است در راستای شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» و «گفتمان وفاق ملی» است.

دانیال اسفندیاری افزود: این هفته فرصت مغتنمی برای مسئولان و خادمان مردم است تا خدمات دولت و نظام اسلامی را به مردم ارائه و اطلاع رسانی کنند.

وی با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم مهم‌ترین هدف دولت است بیان کرد: همانگونه که دکتر پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران تاکید دارند همه مسئولان باید با حضور در بین مردم پاسخگوی مطالبات آنها باشند و در راستای خدمت به آنها تلاش کنند که این امر مهم در شهرستان گناوه نیز سرلوحه کار مسئولان قرار دارد.

سخنان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان به مناسبت آغاز هفته دولت و خدمات این نهاد مقدس، قرائت زیارت نامه شهدا و زیارت نامه امام رضا (ع) از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.

ویژه برنامه به مناسبت شهادت امام رضا (ع) به همت اداره اوقاف و امور خیریه و دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه‌های اولین روز هفته دولت در گناوه است.