مراسم تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

گناوه- همزمان با آغاز هفته دولت، مسئولان شهرستان گناوه با حضور در گلزار مطهر شهدا با آرمان‌های بلند شهدای والامقام تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین معنوی که مدیرکل بازرسی، امور حقوقی و مدیریت عملکرد استانداری بوشهر نیز حضور داشت، شرکت کنندگان با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه بر مزار مطهر شهدای شهرستان به مقام شهدا ادای احترام کردند و با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، شهدای والامقام، امام (ره) و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

فرماندار گناوه صبح یکشنبه در این آئین با تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا و تبریک آغاز هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت امسال که با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده است در راستای شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» و «گفتمان وفاق ملی» است.

دانیال اسفندیاری افزود: این هفته فرصت مغتنمی برای مسئولان و خادمان مردم است تا خدمات دولت و نظام اسلامی را به مردم ارائه و اطلاع رسانی کنند.

وی با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم مهم‌ترین هدف دولت است بیان کرد: همانگونه که دکتر پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران تاکید دارند همه مسئولان باید با حضور در بین مردم پاسخگوی مطالبات آنها باشند و در راستای خدمت به آنها تلاش کنند که این امر مهم در شهرستان گناوه نیز سرلوحه کار مسئولان قرار دارد.

سخنان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان به مناسبت آغاز هفته دولت و خدمات این نهاد مقدس، قرائت زیارت نامه شهدا و زیارت نامه امام رضا (ع) از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.

ویژه برنامه به مناسبت شهادت امام رضا (ع) به همت اداره اوقاف و امور خیریه و دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه‌های اولین روز هفته دولت در گناوه است.

