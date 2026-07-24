امام جمعه قشم: مدیریت تنگه هرمز حق راهبردی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبههای نماز جمعه این هفته قشم، با گرامیداشت هفته نماز جمعه، این فریضه الهی را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: کیفیت فرهنگی، اجتماعی و معنوی هر شهر با جایگاه نماز جمعه آن شهر پیوند خورده است و این اجتماع عبادی ـ سیاسی، محور تقویت وحدت، همدلی، بصیرت و تصمیمسازی در جامعه به شمار میرود.
وی با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهلبیت (ع)، نماز جمعه را جلوهای از «ذکرالله» دانست و افزود: حضور مؤمنانه و خالصانه در این فریضه الهی، زمینهساز آمرزش الهی، افزایش برکت در زندگی و سامان یافتن امور فردی و اجتماعی است و بیتوجهی به نماز جمعه، محرومیت از برکات معنوی و اجتماعی آن را در پی خواهد داشت.
امام جمعه، سخنگوی انقلاب در منطقه است
امام جمعه قشم با اشاره به جایگاه امامت جمعه در نظام اسلامی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، امام جمعه را مسئول انقلاب اسلامی در منطقه و سخنگوی انقلاب معرفی کردهاند؛ بنابراین امام جمعه باید در خط مقدم تبیین، مطالبهگری، عدالتخواهی و دفاع از آرمانهای انقلاب قرار داشته باشد.
حاجبی در عین حال تأکید کرد: ورود به امور اجرایی و عزل و نصب مدیران از وظایف ائمه جمعه نیست و رسالت اصلی آنان هدایت، راهبری، نصیحت و پیگیری مطالبات مردم در چارچوب قانون است.
وی با بیان اینکه دفتر امام جمعه همواره ملجأ و پناهگاه مردم بوده است، افزود: بخش قابل توجهی از مراجعات مردمی مربوط به مشکلاتی است که در دستگاههای اجرایی حل نشده و وظیفه امامت جمعه، پیگیری این مطالبات تا حصول نتیجه در چارچوب قانون است.
نماز جمعه سنگر امیدآفرینی در برابر جنگ ترکیبی دشمن
امام جمعه قشم با اشاره به شرایط منطقه و توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز کشور علاوه بر تهدیدهای نظامی، درگیر جنگ روانی، اقتصادی و عملیات نفوذ دشمن است و در چنین شرایطی، نماز جمعه باید به سنگری برای امیدآفرینی، تقویت انسجام ملی و تبیین منویات رهبر معظم انقلاب تبدیل شود.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: مدیریت این آبراه بینالمللی، حقی مسلم و راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران است و ملت ایران هرگز از حقوق حاکمیتی خود در تنگه هرمز عقبنشینی نخواهد کرد.
حاجبی همچنین با اشاره به شرایط ویژه هرمزگان خاطرنشان کرد: این استان در وضعیت کنونی در حکم منطقه جنگی است و ضروری است همه برنامهریزیها، تصمیمات و تخصیص اعتبارات با در نظر گرفتن این شرایط انجام شود؛ زیرا مردم هرمزگان در خط مقدم دفاع از امنیت و منافع ملی قرار دارند.
اتحاد حول ولایت، عامل شکست دشمنان
وی اتحاد اقشار مختلف مردم حول محور ولایت را مهمترین عامل ناکامی دشمنان دانست و گفت: دشمنان هرگز تصور نمیکردند همه جریانهای سیاسی و اقشار مختلف جامعه، با وجود تفاوت دیدگاهها، در دفاع از انقلاب اسلامی و ولایت اینگونه یکپارچه عمل کنند و همین انسجام، بزرگترین شکست راهبردی آنان رقم زده است.
امام جمعه قشم با گرامیداشت سالروز شهادت عمار بن یاسر نیز از مردم خواست با الگوگیری از این یار وفادار امیرالمؤمنین (ع)، با بصیرت، شجاعت و استقامت از انقلاب اسلامی دفاع کنند و افزود: هرگاه بصیرت در جامعه تضعیف شود، زمینه برای شکلگیری جریانهای انحرافی فراهم خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، بر ضرورت توسعه مهارتآموزی متناسب با ظرفیتهای جزیره قشم، بهویژه در حوزه اقتصاد دریا، تأکید کرد و خواستار سرمایهگذاری بیشتر در آموزشهای تخصصی و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال برای جوانان شد.
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